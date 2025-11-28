2027年核電重啟？核三應可運轉 龔明鑫：尊重核安會審查

財經中心／師瑞德報導

台電核電廠現況評估報告已於11月27日獲經濟部核定，核二、核三廠確認具再運轉可行性，正式啟動自主安全檢查，預計需1.5至2年完成並於2027年中至年底送交核安會審查。核一因設備拆除、老舊與同型機組已除役，被判定無重啟可能。重啟須依法審查、通過國際同儕檢驗，並取得社會共識。（示意圖／PIXABAY）

經濟部長龔明鑫今（28）日表示，經濟部已於昨日（11月27日）正式簽核通過台電公司提出的核電廠現況評估報告。報告核定後，台電即可以依法正式啟動核三廠的自主安全檢查作業，並同步研擬再運轉計畫。

龔明鑫指出，台電預計將與原廠合作進行自我評估，作業時間將約需1年半至2年，推估最快將在2027年中至年底間完成自我評估報告，並送交原子能委員會（核安會）進行審查。

「目前我們確定的，就是自我評估會在2027年中或年底前完成，但至於核安會的審查時程，就要尊重核安會自行決定。」龔明鑫強調，經濟部與台電目前所能掌握的是自評作業進度，核安會審查階段則由主管機關主導，經濟部將配合備審。

他進一步說明，自評作業將涵蓋機組狀態確認、安全系統檢查、與原廠的技術合作等項目，確保核電廠若要重啟，能在符合國際標準與安全要求的條件下進行。

外界關注是否意味核三廠最快可能於2027年下半年進入實質重啟程序，對此經濟部僅強調，自評進度若順利，2027年可望送件審查，但實際重啟時點仍須依審查進度與社會共識而定。

台電核電廠現況評估報告已於11月27日獲經濟部核定，核二、核三廠確認具再運轉可行性，正式啟動自主安全檢查，預計需1.5至2年完成並於2027年中至年底送交核安會審查。核一因設備拆除、老舊與同型機組已除役，被判定無重啟可能。重啟須依法審查、通過國際同儕檢驗，並取得社會共識。（資料來源／經濟部）

