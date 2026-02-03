2027年綜所稅優惠出爐 免稅額上調至10.1萬元

配合物價上漲與家庭結構變化，財政部調整綜合所得稅免稅與扣除制度。明(2027)年5月申報綜合所得稅時，每人免稅額增為10.1萬元，單身租屋者年薪64.4萬元免繳稅，讓不同型態的家庭均享免稅優惠，租屋族、育兒家庭與高齡照顧家庭受惠幅度尤為顯著。

依照最新規畫，民眾明年申報綜所稅時，每人免稅額提高至10.1萬元，年滿70歲以上者調至15.15萬元；標準扣除額上修至13.6萬元，有配偶者可加倍扣除；薪資所得及身心障礙特別扣除額一併調升至22.7萬元。財政部指出，相關措施是依消費者物價指數變動幅度辦理，目的在於降低通膨對實質稅負的影響。

財政部以多種家庭情境試算，租屋自住的單身上班族年薪達64.4萬元，115年度起可免繳所得稅；雙薪租屋家庭年薪110.8萬元以下免稅；租屋並扶養2名6歲以下子女的4口之家，免稅門檻提高至168.5萬元。若為三代同堂家庭，租屋且扶養1名70歲以上、適用身心障礙及長期照顧扣除額的長者，並扶養2名6歲以下子女、年薪224.35萬元以下，同樣免繳所得稅。

與106年度稅制相比，各類家庭的免稅門檻明顯上移，增幅介於33.8萬元至114.55萬元。財政部提到，免稅門檻的調整並非單一年度措施，而是逐步推動的稅制優化成果。近年除將基本生活所須費用，納入不課稅範圍並隨物價調整外，也陸續拉高標準扣除額，以及薪資所得、身心障礙、幼兒學前等多項特別扣除額，並力推股利所得課稅新制。

為因應人口結構變化，財政部納入高齡照顧與育兒需求。108年度增訂長期照顧特別扣除額，並自114年度起調高至18萬元；113年度起擴大幼兒學前特別扣除額適用範圍，扣除金額也增加，所有育兒家庭均適用。同時，房屋租金支出由列舉扣除改列為特別扣除額，並提高扣除上限，讓租屋族實際受惠。

財政部強調，未來將持續檢視物價變動、家庭結構與社會需求，在兼顧財政紀律與租稅公平的前提下，透過調整免稅額與扣除制度，減輕薪資所得者、租屋族、高齡及育兒家庭的稅負壓力，讓稅制更貼近民眾實際生活。

