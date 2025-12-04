2027年起全面禁廚餘養豬 提前轉型可獲雙倍補助

為防堵非洲豬瘟，行政院在4日院會拍板自明年(2026年)起禁用家戶廚餘養豬，僅可用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，2027年起將全面禁用廚餘養豬。若豬農明年1月底前提前轉型，可獲雙倍的飼料費用補助。

行政院會4日院會通過「因應非洲豬瘟之廚餘養豬政策調整及廚餘去化」報告，確定2027年起全面禁止廚餘養豬。政府並提供1年轉型緩衝期，豬農可選擇立即轉型為飼料養豬，或在設備完備下「有條件使用廚餘」至2026年底。

農業部畜牧司長李宜謙表示，自今年10月國內出現首例本土非洲豬瘟案例後，已全面禁用廚餘養豬，並啟動政策盤點與調整。政策決議自2027年起全面禁用廚餘養豬，但考量廚餘去化量能與產業轉型需求，訂出緩衝期，2026年為最後轉型年期。在期限屆滿前，如養豬場完成蒸煮溫控、影像監視系統與運輸車輛GPS等設備，並取得地方政府同意，即可自明年1月1日起「有條件使用」事業廚餘。

李宜謙指出，為了鼓勵豬農轉型，若明年1月底前直接轉型飼料者，每頭豬補助新台幣3,600元；若在2026年底前轉型，補助為1,800元，並同步協助餵飼裝置與利息補貼。他說：『(原音)在明年1月底之前要立刻轉型使用飼料，那我們給予一頭3,600塊錢轉型的飼料補助，相關的餵食裝置、飼料餵食裝置，我們會依照他的規模不同予以協助。繼續使用廚餘到明年(2026年)年底，在年底之前也想要轉型這些業者，我們還是給予相關的飼料轉型補助，但是補助會減半，剩1,800元。』

環境部環境管理署副署長林左祥指出，未來廚餘將透過前端分流，大宗廚餘可續用於養豬，不可使用部分則包括家戶、小吃攤及公寓大廈廚餘。以目前去化的量能估算，每日約284公噸需靠焚化或掩埋；即使量能提升，由於豬農逐漸轉型，2026年底預估仍有395公噸需焚化掩埋；到2027年底，量能提升到2,119噸後，廚餘才可望達到產生量與處理量平衡。

行政院長卓榮泰也在院會中裁示，在轉型期間，環境部與農業部應協助地方政府，以嚴謹管控機制與科技工具確保使用事業廚餘需符合規範，廚餘養豬要落實蒸煮規定，同時加速建構廚餘再利用設施，達成兼顧防疫與環保的目標。他也要求農業部強化輔導，包括飼料補助、餵飼裝置補助與技術支援，並確保全國轉型於2026年底前如期完成。(編輯：宋皖媛)

