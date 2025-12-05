2027年起全面禁廚餘養豬 環境部祭四大配套措施因應
台北市 / 焦仲 綜合報導
台中市日前爆發非洲豬瘟疫情，導致全台有2周時間吃不到豬肉，為避免再度發生此狀況，並且嚴堵疫病，行政院於昨(4)日拍板廚餘養豬落日方案，自2026年起進行為期1年的緩衝期，於2027年全面禁用廚餘養豬。至於廚餘的處理方式，將透過堆肥、黑水虻養殖、生質能發電、焚化爐焚燒等方式處理。
在1年的轉型緩衝期間，環境部祭出4大配套措施全面加強改善，其中包括廚餘養豬場需在今年年底前「全面加裝溫度及影像即時監控設備」、「強化焚化廠管控」、「提升再利用設施量能」以及「推動惜食環境教育」，將非洲豬瘟爆發的風險降到最低。
同時，環境部也列出可養豬廚餘的場所，包括餐廳、集中供膳剩食(學校、部隊、矯正所等)、超市、賣場、過期食品、食品加工廠等；以及不可養豬廚餘的場所，包含家戶廚餘、小吃攤廚餘、公寓大樓廚餘等，其餘麵包店或其他類型餐廳待明確規範。
環境部表示，廚餘禁止養豬之後，將優先採行肥料化及能源化再利用方式，轉化為有機肥料及再生能源，輔以焚化或掩埋等安全去化方式，確保廚餘妥善處理。環境部也呼籲民眾應加強廚餘源頭減量，共同為防堵非洲豬瘟盡一份力量。
此外，為協助產業加速轉型，農業部也提供轉型飼料補助及餵飼設備補助，支持廚餘養豬業者朝飼料養豬方式穩健轉型，以降低疫病風險。農業部表示，為維護黑豬產業永續發展，農業部後續會針對餵養廚餘的黑豬產業，成立專案輔導小組，透過公部門以及私部門相互協力，加速進行適合飼料飼養的黑豬品種育成，也會針對飼料持續開發，全面輔助養豬產業轉型。
