2027年1產品12%缺口！「這大廠」目標價上看1200元 法人估EPS直逼30元
財經中心／王文承報導
台股昨（9）日強勢展開報復性反攻，加權指數終場大漲1201.66點，收在44704.44點，漲幅達2.76%。其中，載板龍頭暨PCB大廠欣興（3037）同步走強，股價大漲58元、漲幅6.37%，終場收在969元，成為市場焦點之一。對此，法人預估欣興2026、2027年稅後EPS分別可達16.16元及29.97元，目標價喊出1200元，維持「買進」建議。
2027年1產品12%缺口 它目標價上看1200元
欣興8日公布5月合併營收達140.60億元，月增0.91%、年增32.37%，續創單月歷史新高；累計前5月合併營收654.39億元，年增26.75%，表現亮眼。
法人報告指出，欣興5月營收符合市場預期，主要受惠ABF載板需求強勁。隨著2026年第2季載板產能利用率（UTR）維持滿載，加上漲價效應較第1季進一步擴大，預估第2季營收將季增12.4%，毛利率也可望提升2.3個百分點至20.3%。
此外，欣興目前為NVIDIA、Intel、AMD及多家CSP業者AI晶片的重要載板供應商之一，受惠GPU、ASIC、AI周邊及CPU需求持續升溫，法人預估今年AI相關營收占比可望突破60%，高於去年的40%。
法人也看好ABF載板產業後市，預估2027年全球供給將出現約12%的缺口，產業有望再度進入漲價循環。在AI需求持續帶動下，維持對欣興正向看法，預估2026、2027年稅後EPS分別可達16.16元及29.97元，目標價上看1200元，並維持「買進」評等。
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