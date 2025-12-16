2027廚餘禁令重創「六堆黑豬」！豬農嘆：廚餘未解決 產業恐先滅

2027禁廚餘養豬致下游觀望，屏東六堆黑豬幼豬滯銷價崩，農民憂產業滅絕。 圖：翻攝自屏東縣傳播暨國際事務處官網

[Newtalk新聞] 農業部拍板2027年全面禁廚餘養豬，雖然明年設有過渡期，但產業衝擊已現。主攻育種的屏東六堆黑豬農戶哀嘆，北部下游成豬場因政策前景不明，近期紛紛暫緩採購豬崽，導致幼豬滯銷、價格慘跌。農民憂心，若政策未調整，恐怕廚餘問題還沒解決，珍貴的本土黑豬產業就會先面臨滅絕危機。

屏東縣黑豬飼養畜牧協會指出，六堆黑豬屬於封閉式飼養圈，反而保留了純種台灣豬的血統，當地業者多半專攻豬母與俗稱「皮仔」的豬崽繁殖，養成後再運往北部養肥。然而，隨著中央防疫政策轉嚴，下游成豬場對於未來該轉型或退場抱持觀望態度，連帶不敢進貨。收購端一縮手，屏東的「皮仔」頓時無處可去，價格應聲走低，讓負責育種的豬農焦慮不已。

此次政策轉折源於台中梧棲養豬場先前爆發非洲豬瘟，農業部為杜絕後患，制定了落日條款，明定自2027年1月1日起，全面禁止廚餘養豬。在正式上路前的過渡期，自明年元旦開始，雖然仍嚴禁使用民生廚餘，但若養豬場獲地方政府核准並安裝IOAT監控設備，則可有條件使用事業廚餘及動物性下腳料。

「黑豬養到14個月，那股甜味是白豬沒有的。」屏東縣黑豬飼養畜牧協會理事長方志源解釋，黑豬脂肪油而不膩，口感獨特，但生長期比白豬多出半年，成本相對高昂。長年以來，農民利用剩食或事業廢棄物飼養，不僅大幅降低成本，更是維持黑豬特殊風味的關鍵。方志源無奈表示，若改吃一般飼料，黑豬生長速度反而更慢，肉質風味也大打折扣，如今買家減少，豬隻只能滯留場內，徒增飼料與空間成本。

針對政府提出的輔導措施，方志源直言這對育種端幫助有限。他指出，農業部現行的頭數補助方案，幾乎與負責保種的豬母場及繁殖場無關。新制才剛要起步，許多豬農已面臨生存臨界點，若官方不願重新檢視政策內容，黑豬戶恐將被迫轉業或離牧。

為求產業續命，方志源提出折衷方案。他強調，畜禽場的下腳料來源乾淨，若政府擔心畜類傳染病，至少應開放禽場下腳料，因為黑豬肥育階段極需動物性蛋白。此外，他也再次呼籲政府設立「蒸煮中心」，認為若要追求極致防疫，將廚餘經過高溫蒸煮後再轉作或丟棄，才是完善的作法，而非單純禁止了事。

