2027廚餘養豬全面退場！環境部公布「轉型期」補助措施

2027年起全面禁廚餘養豬，環境部宣布補助監控設備費用補助5成，若是已裝設養豬場轉飼料養豬，設備費用由環境部全額負擔。(養豬場示意圖) 圖：翻攝自農業部（資料照片）

[Newtalk新聞] 廚餘養豬將於2027年元旦起完全禁止，2026年為轉型期，對此，環境部指出，符合資格的養豬戶仍可在轉型期，使用通過正面列表的事業廚餘，但這些廚餘養豬戶都要裝設即時監控設備，並且廚餘車都要加裝GPS，為因應新政策，環境部宣布補助監控設備費用補助5成，若是已裝設養豬場轉飼料養豬，設備費用由環境部全額負擔。

行政院昨日宣布廚餘養豬於2027年元旦起完全禁止，2026年為轉型期，符合資格的養豬戶可用正面表列的事業廚餘，如取得餐飲商業登記的餐廳、學校、軍隊、監獄等機關剩食，超市賣場的過期食品，還有食品加工廠的剩餘材料或動物性廢渣、屠宰下腳料與植物性殘渣等，不過這些廚餘養豬戶都要裝設AIOT即時監控系統、廚餘車都要加裝GPS。

對此，環管署副署長林左祥指出，為了因應新政策，AIOT監控系統設備費由環境部補貼5成，GPS費用由農業部全額負擔，已裝設AIOT的廚餘養豬戶若轉為飼料養豬戶，AIOT設備費將全額由環境部吸收。

目前國內各廚餘處理設施(含生質能、黑水虻去化、堆肥等)每天可到1720公噸，隨各地方政府提出提高全國廚餘設施量能規劃，2027年底每天處理量可到2119噸，設施量能會超過日廚餘量的2115公噸，2028年底每天廚餘處理量能更可到2529噸。

另外，對此，環境部次長沈志修指出，目前取得環境檢核證明的廚餘養豬場有421場，因應廚餘養豬將於2027年元旦起完全落日，各縣市也都提出去化廚餘的措施，包含設置生質能源場、將廚餘轉為堆肥處理等，桃園觀音工業區內就有設置一生質能場，可處理生熟廚餘，日處理量可到135噸。

台中市府表示可再提高到120噸，南投也將於2028年底完成 日處理量可達1百噸的生質能源處理場，台南也在規劃在循環園區成立日處理量可到150噸廚餘的生質能源處理場，隨國內要求飛機的航空燃油都必須使用一定程度的生質燃料，認為未來生質能源處理場前景可期，也會有一定用量。

