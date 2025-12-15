2027廚餘養豬退場！業者成本增加 彭啟明擬從「源頭減量」因應

彭啓明今赴立法院進行全台垃圾山危機等專案報告，被問到廚餘處理的問題。 圖：張良一／攝

[Newtalk新聞] 2027年廚餘養豬全面禁止，未來如何處理廚餘受到關注，對此，環境部長彭啟明指出，處理廚餘一定會有成本，1公斤估約2到5元，年底前有提供補貼廚餘清運費用，上週已召集各縣市環保局與團膳業者、教育機構等商討解決方案，預計本週持續開會協調完成，未來全國應惜食達源頭減量。

行政院日前宣布廚餘養豬於2027年元旦全面禁止，2026年為轉型期，對此，彭啓明今赴立法院進行全台垃圾山危機等專案報告，被問到廚餘處理的問題時回應，非洲豬瘟有風險，未來廚餘不論用黑水虻吃，提供生質能發電，或以焚化處理等，處理一定會有成本，1公斤估約2到5元，還要清運費，相關廚餘處理責任回到所有餐廳與團膳業者身上。

廣告 廣告

至於有業者反應，處理廚餘的清運費暴漲，對此，彭啟明也回應，有提供補貼廚餘清運費用到本月底，未來將從源頭管理，如餐廳每個人減少廚餘，也研究國外的食物浪費法或廚餘秤重付費等，國內的食物浪費並無很好的政策跟道德處理，如團膳有3成都是廚餘，這很有問題，希望大家改變習慣，從源頭減量。

台灣目前每天生產約1700多噸的廚餘，廚餘處理需由各縣市第一線負擔，環境部則協助，有努力在做，目前遇到很多縣市的「乙級廢棄物清除（處理）」業者數量不足，暫時清運量上不來，還有團膳業者找不到人收廚餘，上週已召開2次縣市環保局會議，媒合團膳業者、學校及教育部等，本週也將繼續開會，希望妥善解決。

另外，環境部環境管理署署長顏旭明表示，11日開會召集各縣市環保局與團膳業者開會，進行各地盤點，其中直轄市的廚餘問題比較困難，但經業者與地方溝通有解決誤會，而清運費若太高不合理，也將請清潔隊協助。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

水泥業者擴大進口東南亞水泥 環境部：嚴格查驗碳足跡標準

4縣市低溫特報！新竹關西清晨7.1度、各地晴到多雲白天回暖溫差大