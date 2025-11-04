2027戴維森窗口的幽靈正在台海遊蕩
2025年10月初，歐洲太空總署（ESA）Sentinel-2公布新一波衛星影像。這些影像顯示，位於上海長江口一帶的解放軍海軍多艘大型兩棲作戰艦艇密集同框，至少兩艘075型兩棲攻擊艦、一艘071型船塢登陸艦，以及備受矚目的076型「四川艦」。
再加上9月22日解放軍才公布航母福建號已可用電磁彈射，把殲-15T、殲-35和空警-600分別彈射起飛並成功降落到甲板，證明航母與艦載機能正常搭配運作的訊息，以及8月解放軍聯合民用滾裝船與海軍聯合演訓的訊息，似乎展現反介入/區域拒止以及登陸的能力。
幾乎就在同一時間，總統賴清德在雙十國慶講話中強調台灣主權，並重申《聯大第2758號決議》與「台海和平穩定」的立場，引發中國外交部猛烈批判。前述訊號疊加在一起，雖不等於戰爭迫近，但已重新憶及「2027年時間線」。
「2027 時間線」最初源於時任美國印太司令部司令戴維森上將在2021年在國會的證詞。他直言：「台灣顯然是他們在那之前的野心之一。我認為威脅在這個10年內是顯而易見的，實際上是在未來6年內。」這段話把風險視窗大致落在 2027 年前後，隨後被美國國防社群稱為「戴維森窗口」，用來提醒決策者關注中國可能在該時段提升對台軍事選項的可行性。
這回「被拍到」在上海長江口出現多型兩棲艦「同框」，更可能在驗證整條作戰線能否銜接，先把部隊與作戰裝備帶到外海，再安全接近岸邊，上岸後向內推進，並以穩定補給維持行動。
在兩棲作戰的開始，071、075、與076等艦艇各司其職。071承擔大量運輸任務，將人員與裝備送到「門口」，並維持隊形與基本節奏，075則以長甲板進行直升機運作，負責垂直投送與接近段的快速奪點，076則朝「無人／小型固定翼」節點發展，意在強化偵搜、指管與遠距支援。當三型艦在同一海域、相近時段同時現身，代表的恐不不僅是靠泊時程重疊，而是在驗證隊形、補給與甲板起降等流程能否步調一致。或結合「渤海海怪」的地效飛行器快速建立運輸網絡，讓解放軍在局部的戰場具備更強的兵力投送與機動能力。
如果說071、075與076解決「如何從海上到近岸」的問題，那麼在浙江玉環基地被發現的新型「水橋級」登陸駁船，則試圖解決「從近岸到陸地」的終極難題。「水橋級」登陸駁船曾於今年3月於廣東湛江與多艘改裝過的民用渡輪與貨船進行協同操演。
「水橋級」的本質是一個可延伸的浮動碼頭。其長達120公尺的坡道，使其能克服潮汐和淺灘的限制，直接將主戰坦克或步兵戰車等重型裝備，從艦艇的塢艙或滾裝船的甲板，直接對接到台灣的沿岸公路或港口堤岸上。
也就是說，從兩棲艦的前端協作、航母的外層支援、以及滾裝船的後勤續航，合在一起就是一場「能力展示」，目標在確認這條作戰鏈能否長時間、跨海域、在不同天候與電磁環境下仍維持協作順暢，讓「造得出」確實轉化為「用得上」。
上海的艦隊集結可視為「2027 時間線」的具象化，把071、075、076結合航母、滾裝船與「水橋級」登陸駁船，組成聯合作戰鏈條。這提醒台灣，必須把不對稱反制從概念做成能力、從裝備做成節奏。依賴總統「T-Dome」多層防禦構想，要把外海到岸上的每一段都變成對方的高成本區域，外層拖慢接近，中層打亂時間窗，內層卡住道路與補給，使其兩棲作戰體系在摩擦與迷霧中難以維持穩定運作。（作者為實踐大學會計暨稅務學系副教授兼系主任）
