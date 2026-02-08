2027房價有感下跌？專家：信用管制才是關鍵

今年房價「量縮價緩跌」，但市場傳出，2027年房市將進入交屋高峰，若貸款難度高，加上之前新青安的寬限期到期， 2027年房價將有感下跌。對此，專家指出，的確會影響部分首購族與屋主的資金調度，但是否形成房價下修的轉折點，關鍵仍在央行信用管制政策的鬆緊。

新青安政策是2023年8月推出，台灣房市也在當時出現一波漲幅，若當時使用新青安的首購族，2026年下半年將陸續面臨寬限期結束、正式攤還本息的階段。若遇到收入成長有限，部分屋主可能出現資金壓力，甚至選擇出售物件，還有若交屋時貸款不順利，也可能違約，市場因此預期，2027年房價將有感下跌。

台灣房屋資深經理陳定中分析，新青安政策將於今年7月到期，即便後續推出所謂「2.0版本」，其貸款成數、利率或補貼條件，恐難以複製目前的優惠水準。在政策紅利邊際效應遞減下，首購族的進場力道可能被稀釋，市場支撐動能相對轉弱。

不過，陳定中強調，這類賣壓是否足以撼動整體房價，仍須回到政策面觀察。他指出，從去年第3、第4季的市場表現即可看出，即使打炒房政策沒有明顯鬆綁，只要信用管制略具彈性，市場交易量就能出現微幅回溫，顯示房市對資金環境高度敏感。

陳定中認為，2027年是否出現「有感下跌」，央行是否持續「掐緊」資金水位，仍是左右房市走向的核心關鍵。他說：『(原音)如果政府頭很挺、真的覺得我就是要貫徹價格打不下來我就不鬆綁的這個意念的話，如果政府的宣示這麼強烈的話，當然到了2027年其實鬆動的幅度就會很明顯。』

他分析，今年上半年在政策環境變化有限的情況下，房市大致維持去年以來的相對冷盤基調；但隨著年底地方選舉接近，下半年、特別是第三季央行理監事會議，較有可能針對信用管制進行滾動式調整。過往經驗顯示，選舉年往往伴隨政策彈性空間，無論是資金面或建設題材，都可能對市場信心產生影響。

他指出，若信用管制長期維持高度緊縮，市場經過2025、2026年連續兩年的盤整，屋主與建商的耐心逐漸被消耗，到了2027年，部分區域價格確實可能出現較明顯的鬆動；但若政策提前出現調整，即便新青安效應退燒，房價下修幅度恐怕就不大。(編輯：沈鎮江)