2027攻台劇本曝光！王定宇怒轟藍白「禍國殃民」：美方已掌握名單

政治中心／程正邦報導

美國五角大廈近期發布《中國軍力報告》（CMPR），詳盡揭露中共解放軍預計在 2027 年達成「絕對軍事優勢」的四大攻台劇本，引發國際社會對台海安全的高度關注。對此，民進黨立委王定宇在三立政論節目《新台派上線》中怒批，決定中共劇本能否成功的關鍵在於「台灣人的自我防衛決心」，他直指國民黨與民眾黨在立法院聯手阻擋國防預算，形同在幫解放軍達成「瓦解台灣防衛意志」的目標，是在陷害全台灣人的家園安全。

王定宇怒轟藍白「禍國殃民」：瓦解台灣防衛意志，讓中國解放軍很爽。（圖／新台派上線）

美軍報告：2027 關鍵節點 防衛決心決定勝負

王定宇指出，美國「中國軍力及安全發展報告」明確警告，中共正全速提升戰力。然而，報告中最重要的觀察點在於：如果台灣擁有堅定的自我防衛決心，並結合周邊盟友與防衛力量的提升，解放軍即便有野心也難以成功。他強硬表示：「只要有決心，你敢出發我就讓你回不去！」

王定宇以阿富汗為戒，強調即便擁有再先進的武器，若防衛意志潰散，最終也難逃政權垮台。他痛批在野黨在立法院杯葛預算的行為，是在營造「亡國無所謂」的氛圍，這正是中共最想看到的心理戰果，「誰在幫解放軍做這件事？就是國民黨和民眾黨。」

王定宇憤慨地說，藍白如果認為台灣被併吞也無所謂，就直接講出來。（圖／新台派上線）

駁斥「軍購冤大頭」謠言：最新武器已陸續到位

針對在野黨質疑台灣軍購是當「冤大頭」或是買不到貨，王定宇逐一列舉數據反擊。他透露，目前僅剩三項武器因產線或疫情影響尚未完全到貨，其餘皆已進入戰備狀態：

* F-16V 戰機： 66 架中已有 54 架在生產線 20 小時加班趕工，首架已於 12 月 1 日進行飛測，即將交貨。

* AGM-154C 飛彈： 性能比美軍現役更先進、距離更遠，同樣即將交貨。

* MK48 重型魚雷： 因美國原廠產線問題稍有延遲，正全力籌措中。

王定宇強調，M1A2T 戰車、海馬士多管火箭（HIMARS）以及 58 砲指部的新式武裝都已在台灣領土上運行或試射，「林國春身為議員連查證都不會，武器採購都有節點，沒做到那裡我們不用付錢，哪來的冤大頭？」

王定宇表示，目前美國軍售案只有三項沒到貨，已經在趕工、按進度付款，哪有當「冤大頭」。（圖／新台派上線）

8年1.25兆預算遭擋 王定宇：藍白別讓家園淪笑柄

面對藍白陣營持續擋下 8 年 1.25 兆元的國防特別預算，王定宇激動表示，這筆預算平攤下來一年僅 1,500 億元，相比藍營《財劃法》一開口就要從中央挖走 7,000 億元，國防預算簡直是保命錢。他特別點名立法院副院長江啟臣，認為江身為資深國防委員，受訪時講的內容雖然專業且正確，但應發揮影響力讓預算「付委審查」，而非讓國防議題淪為政黨鬥爭的犧牲品。

王定宇套路，當初藍白承諾支持台灣安全，現在卻不審國防預算，美方將採「雷霆手段」。（圖／新台派上線）

美方「雷霆手段」將至？溝通斷盡恐迎代價

王定宇更爆料，近期不僅美台商會，甚至有更高層級的美國參眾兩院大咖直接來台詢問。美方確認了三件事：第一，民進黨政府是否已盡力溝通；第二，賴總統是否已釋出國事會議邀請；第三，AIT 是否已親自約訪溝通。

「該做的溝通都做了，該約吃飯、約拜訪也都做了。」王定宇語帶玄機地警告，美方對於原本承諾支持台灣安全、現在卻持續擋預算的政治人物已有掌握。他呼籲藍白陣營若認為亡國是災難，就應規規矩矩審查預算，不要一邊口喊保家衛國，一邊讓解放軍「看得心花怒放」。

