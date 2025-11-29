2027攻台說惹議！藍黨團擬邀賴清德國情報告 蔣萬安：應說明清楚

總統賴清德26日於親上火線召開「守護民主台灣國安行動方案」記者會，強調中國以2027年完成武統台灣為目標，並強調必須要以1.25兆預算厚植國防， 國民黨立院黨團要求政府未清楚說明前，就提出如此高額的軍購特別預算，建議黨團邀請總統赴立院國情報告。台北市長蔣萬安今（29）日受訪被問到此議題是否可能影響輝達來台投資時表示，相關議題，本來就應該要說明清楚。



至於經濟部28日表示，已正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三廠都有再運轉可行性。經濟部長龔明鑫也指出；對此，台北市長蔣萬安則稱，「電力即算力，算力即國力」，他也講過多元穩定的能源組合對於台灣產業及民生的重要性，中央政府其實早就應該做好相關整體通盤的規劃。

廣告 廣告

至於因應香港大火，蔣萬安也宣示台北市的老舊建物要跨局處檢討稽查。蔣萬安受訪說，其實針對不同場所的警報設備，消防局都會規定每年做定期的稽查，市府已經開過跨局處會議，也針對這一次香港大火，來檢視哪些我們在台北市可以做得更好。



蔣萬安強調，他在議會有表達過，對於未來建物外牆整修的部分，對於防護網，在下周專家會議也會具體提出未來是否就強制使用防火材質。那另外，對於外牆整修建物的鷹架架設，未來也可以思考就全面禁用竹子的棚架。這些都是藉由這一次所掌握相關的訊息所做的，避免台北市未來發生這樣的事情，確保市民的安全。



精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽​

更多風傳媒報導

