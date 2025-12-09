2027攻台論逼近 川習4月北京見，川普會出賣台灣嗎？
【2026經濟大預測】距離「2027安全窗口」僅剩不到一年！中國對台施壓的「灰色行動」已然升級，但真正的變數，可能來自一場驚心動魄的會面。川習是否會將台灣變成談判桌上的最大籌碼？
這個由美軍前印太司令戴維森2021年提的時間點，稱習近平下令，在2027年解放軍建軍百年之際，要具備成功攻台的能力。
但「能力」不等於「意圖」，而且北京的手段早已不只限於軍事。從網路攻擊、海警騷擾、到切斷海纜等，過去兩年，台灣幾乎吃下中國「灰色行動」全餐，壓力來自四面八方。
「和平統一仍是北京最高原則，但仍會透過對台施壓，『以戰逼和』、『以壓力促統』，」一位國安高層不諱言。也因此，2026年北京對台的灰色行動壓力不減。但讓台灣更有壓力的，還有川普與習近平4月在中國會面。
新變數：川習4月北京見
川習2025年10月在韓國見面後，約好來年4月北京見。中美從貿易、科技、一路打到稀土戰，這場碰面，不會只看到川習徒步逛故宮，新的協議預料會躍上檯面。可能談定什麼呢？線索在川習的最新通話。
就在日本首相高市早苗明確公開表示「台灣有事，即日本有事」後，川習熱線一小時。誰先打的？最後幾乎變成羅生門。但雙方公開的談話內容，相當令人玩味。
北京發通稿說，雙方在「正確方向」；川普事後也在社群平台上稱，雙方談了烏克蘭和俄羅斯、談了芬太尼、談了大豆和農產品，「接下來可以把我們的目光放到大問題了。」
什麼問題可能比經貿更大？答案呼之欲出：北京紅線中的紅線——台灣。
「（習近平）似乎將鬆動對美國高科技產品的出口管制、以及讓川普接受他在台灣與區域安全議題上的敘事，視為優先要務，」華府智庫布魯金斯研究院資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）觀察，「習近平與川普的互動，正從『防守』轉向『進攻』。」
面對中國有備而來、準備把台灣當成對美談判籌碼，川普有可能為了經貿利益出賣台灣嗎？
川普會選擇賣台嗎？
川普第二任就職以來，尚未發布國家最高指導文件《國家安全戰略報告》，但從目前的政策方向來看，對中政策延續「抗中」路線，也重新強調中國是「戰略競爭者」。
美國戰爭部（前稱為國防部）2025年6月公開的「暫行性國防戰略指導」（Interim National Defense Strategic Guidance），把美國國土防衛、在印太地區嚇阻中國，以及促使盟邦與伙伴負擔更多責任列為前三大任務。其中，關乎台灣安全的國防戰略，名列第二，讓台灣及盟友不舒服的軍費壓力，排第三。
「這是川普式的愛之深責之切，」何瑞恩形容。事實上，美國對台始終秉持「戰略模糊」，嚇阻衝突、也保持兩岸平衡。國會對台法案與對台承諾，也有制度性的延續力。川普會如何在「戰略模糊」的架構下打「台灣牌」？2026年，台海依舊洶湧。
文：史書華 圖片來源：Shutterstock
