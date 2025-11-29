2027有望重啟核電？彭啓明：建議可先做政策環評
經濟部日前核定台電核電廠現況評估報告，核二廠、核三廠再運轉計畫預計明年3月送交核安會審查，核三廠自主安全檢查預計最快需時1.5年，估計2027年有望重啟。環境部長彭啓明今天（29日）表示，重啟核電是可以討論的議題，並建議可以先進行政策環評。
彭啓明表示，若經濟部等能源主管機關進行核能政策環評，就能將公共參與機制納入其中。他進一步說明，專業部分如核電安全等議題，可能需要由核安會負責處理。此次活動由環境部與運動部及歐洲經貿辦事處共同合辦，以「環保永續健行，低碳健康山林」為主題於觀音山舉行。
針對重啟核電廠是否須經環境評估程序的問題，環境部政務次長葉俊宏28日回應指出，目前仍在研究階段。葉俊宏解釋，台電提交給核安會的安全報告內容與環評審查項目有所重疊，不會進行兩邊重複審查。他強調，涉及核安部分，核安會才是專業機關。
延伸閱讀
高雄非綠營鬥爭工具！鄭麗文：支持柯志恩就是支持和平
藍稱1.25兆軍購在玩火！卓榮泰喊看清事實 吳子嘉嗆：講什麼X話
國民黨將正式提名鍾東錦爭取連任！鄭麗文：英雄不怕出身低
其他人也在看
首波大陸冷氣團要來了？這天起全台凍3天 「最冷時段」曝光
週末到了，好天氣讓人神清氣爽。氣象署觀測資料顯示，今（29）日清晨最低溫出現在新竹關西，僅10.5度。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，白天起東北季風明顯減弱，全台氣溫持續回升，白天體感轉為偏暖，部分地區高溫甚至有機會上看30度，惟西半部地區與較空曠的位置仍要特別留意，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍趨明顯，清晨低溫依舊偏冷。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度
好天氣沒了！明起濕冷到下週五 低溫下探14度EBC東森新聞 ・ 2 小時前
今晨剩14度白天回溫 週末熱飆30度！這天恐迎首波冷氣團「最有感降溫」
中央氣象署指出，受到東北季風影響，今（28）日各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼；上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
強冷空氣週三報到「北東跌冰窟」 日夜溫差將達10度
週末喜迎暖洋洋好天氣，高溫上看30度，不過局部地區需留意輻射冷卻效應，晚間至凌晨將出現明顯低溫，日夜溫差幅度達10度，提醒早出晚歸者與年長族群外出做好禦寒措施。中天新聞網 ・ 4 小時前
好天氣只剩兩天？新一波東北季風下周報到再轉涼
（記者許皓庭／綜合報導）今（28）日台灣持續受東北季風影響，各地清晨偏涼，水氣雖在白天逐漸減少，但中南部山區與 […]引新聞 ・ 1 天前
【台股11月風雲榜】上市20大衰股出爐！綠能三雄慘登榜 達明與「最老鴻家軍」也逃不過
台股今（28）日迎來11月最後一個交易日，《Yahoo股市》統計截至今日為止，11月以來跌幅前20大的上市公司中（註：經還原權息值），本次以子公司風電踩雷的森崴能源（6806）跌逾35%最重，領綠電三雄同步上榜。此外，過去股價一度急漲的廣達金孫機器人概念股達明（4585）、鴻家軍新兵東元（1504）同樣下挫逾2成，也慘登上跌幅榜。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
週末回暖熱飆30℃！「這天」再變天迎濕冷 急凍低溫探15度
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，29日晨至29日下午蘭嶼、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），提醒民眾請注意。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
明起水氣增！上班日「雨區擴大」4地溼答答 下週末再變天
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 7 小時前
下週二入夜東北季風鋒面報到！濕涼到週五 氣溫下探14度
即時中心／徐子為報導明（30）、後（1）兩天水氣增多，中央氣象署預報指出，受到中層雲系通過影響，明天起基隆北海岸、恆春半島及東部地區有局部短暫雨；下一波明顯的天氣變化在下週二（2日）晚間，東北季風增強影響，北部、東部會濕涼到下週五（5日）。民視 ・ 2 小時前
下週東北季風增強北部低溫下探15度 氣象署曝「冬季展望」
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導中央氣象署今日公布秋季回顧與冬季展望。今年秋季（9至11月）全台平均氣溫明顯偏暖，創下自1951年有紀錄以來的歷史新高。降雨方面，雖然整體雨量屬於正常範圍，但下雨日數偏少，雨量大多集中在颱風或其外圍環流影響期間，尤其花東地區在十月份受颱風外圍帶來顯著降雨。氣象預報中心副主任羅雅尹表示，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫型態，反聖嬰現象正在逐步發展。依照最新模式推估，今年冬季溫度偏向正常至偏暖，降雨則多為正常至偏少。民視 ・ 1 天前
《經濟》核電逆轉?經部:核二、三廠「具再運轉可行性」台電明年送計畫
【時報-台北電】經濟部表示，已於昨（27）日正式核定台電核電廠現況評估報告，其中台電核一廠則因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫。 經濟部指出，兩廠的再運轉計畫預計在明年3月提送核安會，核三廠的自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5-2年，而因核二廠之反應爐內已使用之核燃料尚待移出，期程將比核三廠較長。 經濟部強調，台電依新修訂的核管法及其辦法展開核一、二、三廠現況評估，針對七大面向進行盤點及分析，包括機組設備、人力配置、燃料乾貯、同型機組延役狀況、地質耐震、安檢整備現況、供電效益。 經濟部說明，評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且其機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組也都進入除役，因此核一廠不具再運轉可行性。 核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件。核三廠機組設備尚未拆除，皆以營運期時報資訊 ・ 1 天前
冷空氣何時減弱？氣象署揭回暖時間點
[NOWnews今日新聞]中央氣象署表示，今（28）日受東北季風影響，中部以北早晚低溫15度，周六（11月29日）清晨在輻射冷卻作用影響，低溫降至14度；周六白天開始回溫，北部可達27至28度，全台晴...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
明起3地轉濕涼！週二雨區擴大「低溫下探12度」 未來降雨趨勢出爐
氣象署指出，未來2天中層雲系通過，水氣逐漸增多；明天中部以北山區及東北部地區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週一基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。氣象署說明，下週二（2日）開始東北季風增強，到下週...CTWANT ・ 3 小時前
天琴颱風生成TD31恐接續生成！週末天氣預報先看
文 編號第 27 號颱風天琴已生成，目前為輕度颱風（國際命名 KOTO），還有熱帶性低氣壓TD31最快週六增強為「洛鞍」颱風，天琴颱風未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。景點+ ・ 10 小時前
白天回溫到28度！ 下週二再降溫、北台灣轉濕涼
氣象署指出，今天東北季風減弱，白天各地氣溫回升，西半部高溫可以來到26至28度，東半部則是24至26度，感受溫暖舒適，不過早晚各地仍偏涼，中部以北及宜蘭低溫為15至17度，尤其竹苗局部地區來到10至12度，而南部及花東為18到20度，日夜溫差大，早出晚歸請適時調整衣物；隨著...CTWANT ・ 14 小時前
秋季均溫創新高! 反聖嬰續發展 氣象署:冬季偏暖.雨少
生活中心／綜合報導時序進入冬季，雖然最近幾波冷空氣南下，強度都只停留在東北季風等級，但不少專家都提醒，今年冬天會很冷。不過，氣象署今天發布冬季展望，卻說今年冬季儘管反聖嬰現象持續發展，但平均氣候預估落在正常至偏暖機率比較大。民視 ・ 1 天前
一分鐘報天氣 / 週六 (11/29) 持續受東北季風影響，氣溫偏涼，北部東部局部雨，中南部雲量多
明天天氣如何？ 週末假期(29-30日)北邊的大陸高壓東移出海，台灣附近風向轉為高壓迴流帶來的偏東風為主，同時南海的天琴颱風外圍北飄的中高層雲系也向東離開，轉為是較乾的空氣移入，整體天氣轉趨穩定，各地大致都是晴到多雲，沒有明顯降雨的機會，最快可能要等到週日(30日)晚間以後，西邊又有中高層雲系東移，各地雲量才會再度增多起來，因此週末這兩天可說是相當適合出遊的天氣型態，可以好好把握。雲量明顯減少、陽光露臉之後，各地白天高溫也會有比較明顯的回升，北部、東半部白天高溫會逐漸回升到26-28度，中部、南部高溫也會逐漸回到28-30度，但是夜晚清晨溫度仍可能較偏低，中北部、東北部空曠地區仍可能出現13-15度低溫，尤其是輻射冷卻作用比較明顯的地方，日夜溫差變化大，早出晚歸要多加留意。 下週一(1日)台灣附近仍是比較偏東風的環境，中高層有雲系自西邊移入，因此各地雲量較多，東半部地區以及各地山區有些零星降雨的機會，不過真正有比較明顯的天氣變化要等到下週二(2日)北邊下一波東北季風再度增強南下，配合中高層雲系通過，迎風面地區的降雨將會增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣，其他地方則是多雲或陰的天氣型態，這波東北季風可能要一直影響到下週四(4日)，要等到下週五(5日)才會趨緩。短時間內來看，一直到12月上旬影響台灣的冷空氣似乎都還是東北季風等級，暫時還沒有看到大陸冷氣團或以上等級冷空氣要南下的預報。 至於目前在南海的天琴颱風未來預估仍將緩慢向越南沿海靠近，但是速度非常慢，加上大氣環境條件不佳，強度將逐漸減弱，可能在侵襲越南沿岸之前就會逐漸減弱消散。到了下週則是在菲律賓以東可能會有另外的熱帶擾動發展，並且再度趨向菲律賓附近，即使已經要進入12月，但是南邊的熱帶擾動仍然有繼續活躍的情況，對台灣來說已經不太可能構成威脅，不過是否又會有機會帶來雲量以及水氣仍是值得持續觀察。 以上氣象由天氣風險 / 吳聖宇 提供Yahoo奇摩新聞（報氣象） ・ 1 天前
今早晚偏涼！週末回溫西半部上看30度 下週東北季風又來
今各地一早天氣偏涼，中南部白天高溫25度，明隨著東北季風減弱氣溫明顯回升，西半部及台東高溫甚至能來到30度，但下週起再受東北季風影響，北部氣溫將再次溜滑梯式降溫。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
自來水「汽油味」！基隆河浮油污 環保局：採驗追禍首
基隆市 / 綜合報導 水龍頭一打開，竟然飄散刺鼻汽油味！昨(27)日就有基隆人，因為漱口被嗆到吐，衣服洗完也滿是油味，一聞才發現，竟然是自來水的問題！當地里長反映，自來水公司一開始還說沒問題，但愈來愈多人通報之下，巡查後才發現基隆河面，漂了一層油，水源遭到污染，而且透過管線，已經進入家戶！雖然緊急把水源改成新山水庫，也用消防栓大量排水清理，但隔了一天還是有味道，基隆市環保局在抽水站設置攔油索，加強攔截之外，也已經沿線採驗，追查可能的污染源！打開水龍頭刺激的汽油味撲鼻而來，水質看上去很清澈沒混濁但油臭味，就算淨水器過濾好幾次仍揮之不去。當地住戶蘇先生說：「我們去加油站加汽油，不是會有油氣出來嗎，就是那個味道，再重一點就對了，我媽是先漱口之後，發現就是汽油味，卡在喉嚨吐不出來。」很多居民都跟里長通報一看不得了，不只臭味水桶內壁似乎有油的痕跡，一整池的觀賞魚也越來越沒有活力。當地住戶徐先生說：「(水龍頭)流出來的水，都有一種油味啦，聞起來就有油味，(味道很重嗎)，對啊，不知道就喝下去了啊，(知道就不敢用了)，對啊。」新山淨水場主要供應基隆市，還有新北市汐止和瑞芳用水，水源來自於基隆河，但廿七日清晨發現河面有油汙，當下緊急停止抽水，但油汙水已經順著管線進入家戶，造成七堵區安樂區和仁愛區，都用到了有油汙的自來水。台灣自來水公司第一區管理處副處長陳昭賢說：「快濾池，沉澱池這些，我們都先把它漏空，然後都把它清洗乾淨，確定沒有那個油污味，然後水質檢驗合格之後，原水跟清水，檢驗合格之後，我們才敢送水。」水公司利用消防栓排水清理管線，但隔了一天油臭味還是存在，環保局同步在八堵抽水站，用全新的攔油索加強攔截，也沿線採驗要揪出罪魁禍首。基隆市信義區信綠里里長吳銘達說：「自來水公司，是不是螺絲鬆了，飲用水你要抽進來，最起碼要做個檢驗嘛。」水公司承諾如果家戶的蓄水池，還是有異味的話可撥打1910專線，將派人清洗費用和衍生的水費，都會全額吸收盡快平息民怨。 原始連結華視影音 ・ 1 天前