2027武統危機？林飛帆：《全民安全指引》是提高社會韌性的「不戰爭手冊」
發佈：2025-12-09
文字：紀泰永
核稿：張育騰
近期國家安全會議參考北歐經驗製作1100萬本《全民安全指引》手冊，作為災難來臨時民眾的應對參考依據，總統賴清德日前也指出，北京將以2027年定為完成武統台灣的軍事準備為目標。
為什麼有中共2027年完成攻台軍事準備的說法？這本手冊又能如何幫助我們？國家安全會議副秘書長林飛帆接受國立教育廣播電台節目及Podcast節目《新聞真假掰》主持人黃兆徽專訪，表示當民眾依照《全民安全指引》準備物資、參加防災與急救課程，提高社會韌性，示警中共攻打台灣不符代價，《全民安全指引》反倒是一本「不戰爭手冊」。
若台灣發生戰爭，任何關於政府宣布投降訊息皆是假訊息
「我們都很清楚，真正能決定是否要發動戰爭的並不是我們，而是習近平的一念之間。」林飛帆指出，2027年是中共要完成軍事準備，並不代表一定會對台動武；但2027年這個關鍵時間點，卻被美軍高階將領們在公開非公開場合不斷提及。林飛帆分析，2027年對習近平有兩個政治意義，不僅是中共建軍100週年，也是習近平第三任中國國家主席任期屆滿、尋求第四任連任之時。
「美國印太司令部很多高階將領提醒，中共現在對台的軍事動作不僅是單純的挑釁、演習，而是預言侵台的準備。」林飛帆表示，台灣雖然無法決定戰爭的發動，但阻止或延緩戰爭發生的關鍵，在於台灣是否有足夠嚇阻力。「如果你的國防很有實力、社會很有韌性，且民心意志是絕對不會投降，他（習近平）當然必須再三思考要不要付出高額代價。」
在手冊中第19頁指出：「倘若台灣遭受軍事侵略，任何有關國家戰敗或政府宣布投降的訊息，都是假訊息！」林飛帆以烏克蘭為例，早在開戰之前，就有各種假訊息傳出基輔準備投降。何況台灣在沒有戰爭的承平時期，假訊息就已經滿天飛，「在總統提出新的國防預算隔天，我們就看到報導指出台灣這些武器不堪一擊、中國軍力有多強盛，用意就是形塑台灣再怎麼準備都沒用的心態。」
林飛帆引用賴清德所說，最危險的不是武力，而是「放棄」；唯有明確向世界和敵人表達不投降意志，敵人才會再三思考武力侵犯的代價。
《全民安全指引》可從里長、區公所、網站獲得
世界各國面對極端氣候、地緣政治風險增高的現在，若能掌握危機爆發後的黃金72小時，往後存活率便會提高，指引民眾如何在危機中生存下來，便是《全民安全指引》的功能。
林飛帆分享手冊設計理念，手冊透過讓民眾帶入家庭成員角色，如爸媽、小孩或寵物等，來思考需幫他們準備哪些維生避難物資；在電子支付時代下，平時有無準備額外現金；不同危機所對應的警報聲響，又有什麼不同，在《全民安全指引》皆有詳細描述。
民眾該如何拿到手冊？林飛帆解釋，由於手冊要發給983萬戶，發放工作量龐大，需要一定時間，因此將依照地區分四梯次，從11月19日到明（2026）年1月5日前發放完畢。若未收到手冊，林飛帆表示可以向里長或區公所詢問，都會有足夠的手冊數量提供給民眾索取。也能到國防部全民防衛動員署網站下載手冊PDF檔。
