2027武統台灣？侯友宜：希望賴清德能讓兩岸情勢緩和

〔記者翁聿煌／新北報導〕總統賴清德26日指出，中國將於2027年武統台灣，他宣布8年要投入1．25兆元打造「台灣之盾」捍衛台灣安全，新北市長侯友宜27日被問到此事表示，台海越來越詭譎，大家非常擔憂兩岸情勢，總統有責任要穩定民心，讓民眾知道他要用哪些方式舒緩兩岸關係。

侯友宜今天參加「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案簽約典禮」，侯友宜表示，他希望兩岸的關係能夠和緩，以及台灣如何面對現在局勢，讓民眾安心。

對於財政部說財政收支劃分法試算表算不出來沒有辦法提供，然後行政院今天還預計要提覆議案，侯友宜表示，試算的公式已經都有了，財政部就把它試算出來，各縣市到底分配的金額多少，讓地方政府清楚，然後讓中央也知道人民的納稅錢會用到哪一個方向去，那中央跟地方一定是共同面對，人民的納稅錢一分一毛都不能浪費的情況底下並肩合作。

所以財政部有責任，把這個試算的金額告訴大家，讓全民來做檢驗，那如果大家都沒有問題，那當然財劃法的行政院版本就可以順利地經過討論後，快速給它通過。#

