2027武統台灣？名醫開罵：幕僚連稿都不會寫
[NOWnews今日新聞] 總統賴清德昨（26）日在記者會中提到，北京正以2027年為目標節點，推進攻台相關準備；隨後遭部分媒體以「證實中國將在2027年攻台」為題，引發外界關注，當晚總統府發言人郭雅慧急發聲駁斥，相關說法屬「錯誤且片面的解讀」。對此，精神科醫師沈政男痛批，幕僚連稿子都不會寫，正確版在這裡，北京當局也以2027年完成，以武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備。
沈政男指出，幕僚連稿子都不會寫，那段話應該是，北京當局也以2027年完成，以武統台灣為目標，加速侵略台灣的軍事整備。少了一個「以」字。也就是2027年是中國領導人要求解放軍做好攻台準備的時間點。不是那時候要打，而是到了2027，軍事上已經準備好了，就看什麼時候要打。這純粹是美國方面的臆測，中國從來沒證實，然後台灣就有人跟著講了，包括賴清德與他的國安幕僚。
沈政男狠酸，這就是台灣國安幕僚的工作品質，包括他提到的，所謂5%GDP的國防預算，到底是多少錢，有沒有去算出來？跟GDP成長又有何關係？通通沒講，就只是北約說要變成5%，台灣就跟風了，事實上兩個地方的GDP成長率並不一樣！比如，如果台積電的機密被盜取了，然後業績狂跌，或者川普關稅變得更重，台灣經濟承受不了，那麼5%GDP有何意義嗎？
沈政男表示，所謂「400億美元特別國防預算」，完完全全就是為了應付川普的要求，跟台海安全沒有任何關係！證據就是，賴總統在去年國慶日致詞，完全沒提到要增加國防預算到什麼程度，更不用說他在競選總統時的政見，根本沒提到國防預算4個字。
「賴清德今天其實比較嚴重的是，竟然講了『一國兩制是紅線』這樣的話！」沈政男續指，他在今年3月，中配的武統言論事件裡有沒有說，對付中配、對付武統，接下來就是要對付台灣人的親中言論了？下一步，要講「一國兩制」，就可能被懲罰！還好，大罷免沒有讓綠營得逞，不然，400億美元就隨便撒出去了，然後「一國兩制不能講」，也會立法生效了。
沈政男直言，顯然，賴清德沒有從大罷免學到教訓，他在記者會上的口吻就是「團結十講」，完全沒有調整，依然認為台灣就是有人在唱和中共，希望台灣放棄抵抗！這樣一來，藍白就比較放心了，因為，他根本就偏離了現實，台灣人跟他的看法並不一樣！
沈政男強調，台灣人現在就是不希望兩岸打仗，也不認為中國有事沒事就會打台灣，更不認為中國說要統戰什麼戰的，台灣人就會傻傻被洗腦！最傻的，其實是綠營，大罷免輸成那樣，那些檯面上的網路爛咖躲了一陣子，現在又出來亂扯了，連稿子都不會寫！
北京2027武統台灣？貼文悄改「這3字」被抓包 她嗆：死不認錯
何鷹鷺喊退黨不玩了！李明璇嗆「快走不送」：和王義川一樣愚蠢
一腳踩入綠禁區？媒體人斷言北市長「他GG了」：蔡英文都救不了
