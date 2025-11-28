「2027武統台灣」的真正概念？知識網紅全說了

總統賴清德日前提到，大陸以2027年完成武統台灣為目標的準備。（圖／中時資料照）

總統賴清德日前宣布提出1.25兆國防特別預算，並指北京以2027年完成武統台灣為目標，雖然總統府後來解釋，賴是指大陸以2027年做好武統台灣的「準備」，但餘波盪漾。對此，有知識型網紅分析「2027」的真正概念，直言這只是一個數字，但最終打不打是在大陸領導人習近平一念之間，因此民眾也不能都沒準備。文章吸引100多位網友留言、2千多人分享，多數都確實擔心2027真的有戰爭，不能忽視。

敏迪昨天在臉書粉專「敏迪選讀」發文說明，2027並不是說大陸已經確定要武統台灣，而是綜合評估下來，大陸會在那時候達到軍事實力的巔峰，如果攻台，成功機率會是最高。至於為何軍事實力會有高峰？難道不會一直成長嗎？她指出，因為軍事力量需要經濟實力的支撐，但大陸現在進入通縮期。

敏迪分析認為，所以不管是全世界的軍事智庫，乃至於中國大陸自己，都清楚2027是個勝率最高的年份，只是這也不代表2026、2028不會動手，全在大陸領導人習近平的一念之間。她強調，打不打台灣最終都會回到習近平的主觀判斷，而我們能做的就是也要做好準備；想想「如果它真的會發生，那我現在開始該做哪些事？」。

敏迪強調，焦慮往往是自己想像出來的，建議大家去看更多正確資訊、了解戰場的日常會長什麼樣子，以降低焦慮。底下網友留言多半憂心2027可能打仗，認為心態不能輕忽，但也不要過度焦慮，認同必須做好因應準備。

