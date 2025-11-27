2027武統台灣？貼文悄改3字！他：一堆草包

▲總統府昨（26）日晚間緊急發布聲明，反駁部分媒體將賴清德總統的談話解讀為「證實中國將在2027攻台」。（圖／記者朱永強攝，2025.11.26）

[NOWnews今日新聞] 總統府昨（26）日晚間緊急發布聲明，反駁部分媒體將賴清德總統的談話解讀為「證實中國將在2027攻台」，府方強調相關說法屬「錯誤且片面的解讀」。然而，粉專政客爽今（27）日卻抓包，賴清德臉書的貼文內容從「以2027年完成『武統台灣』為目標」，被修改為「以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」，悄悄地新增了「的準備」3個字，讓他不禁怒轟：「賴清德跟他的幕僚都彷彿『側翼級別的水準』」。

賴清德親自出面說明國防特別預算案，指出中國將2027年視為武統台灣的目標年份，因此規劃提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，未來8年間將投入約400億美元（約新台幣1.25兆元）追加國防經費。這番談話所牽動的2027武統時間表，立刻掀起外界議論。

對此，政客爽今日在臉書發文，還原賴清德在記者會的原話，是指「北京當局也以2027完成武統台灣為目標」，而賴清德臉書第一版貼文中，的確也出現「以2027年完成武統台灣為目標」字句，但不到一小時後就悄悄改為「以2027年完成武統台灣『的準備』為目標」。

政客爽怒轟，「堂堂中華民國總統，賴清德跟他的幕僚都彷彿『側翼級別的水準』，是把總統當地下賣藥電台主持人在當嗎？」

政客爽指出，從「2027年完成武統台灣為目標」改成「2027年完成武統台灣的準備為目標」，從「馬上開打」的語意，變成對「軍事準備」為目標，「這麼嚴重的失誤，就用臉書改文的方式含糊帶過，賴清德以為自己是地下賣藥電台主持人每天胡說八道嗎？也難怪團結十講講不下去，一堆草包在治國」。

對於外界疑問，總統府發言人郭雅慧解釋，賴總統在記者會上的原意，是指出中國正以2027年作為完成攻台軍事能力的目標，包括美國國會近期報告也提到，中國領導人要求解放軍應在該時間點前具備攻台準備。然而，總統並未宣稱中國會在2027年「發動戰爭」，兩者概念不可混淆。

