2027武統說惹議！郭正亮曝背後玄機打川普臉

▲總統賴清德的貼文中悄悄新增了3個字，變成「武統台灣『的準備』為目標」。（圖／翻攝自王鴻薇臉書）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.25兆的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，甚至一度脫口，中共2027年要完成武統，還在臉書表態，不過隨後又因爭議而悄悄修改內文，改稱2027年是要完成武統「的準備」。對此，前立委郭正亮昨（27）日表示，明明就是錯誤，而且不是口誤，是文字就錯，坦白講，這不能說是口誤。

針對賴清德原指中國2027要武統台灣的說法，郭正亮昨上《新聞大白話》中表示，那段話不只有影片，賴清德還同時發布臉書，而且影片的修改與文字修改也是同步的。但這明明就是錯誤，而不是口誤，是文字就錯，因為嘴巴是跟著文字唸的，所以總統府要怎麼自我辯解？坦白講，這不能說口誤，這可能是賴清德真正的想法。

郭正亮認為，不管是中國或美國，他們的講法都是2027年要具備武統的條件，至於主觀意願是否要武統？大家都是打個問號，結果賴清德竟然親口證實。他記不記得去年講過，他當選，兩岸發生戰爭的機率最低？美國總統川普說在他任內兩岸不會戰爭，直接打川普的臉，怪不得，他跟川普一直沒有接上。

郭正亮也質疑，為什麼賴清德要現在講？因為要通過國防的特別預算，所以要有緊迫感。可是國防的特別預算8年400億美元，中國一年的國防預算是2500億美元，這樣就追得上嗎？

