2027武統論急改詞！藍委酸：喊戰爭換選票？

▲國民黨立委陳菁徽怒批，如果沒有說錯，為何要修改貼文？（圖／記者王郁勳攝）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德26日開記者會宣布，將推動近新台幣1.25兆的國防預算，並提出「守護民主台灣國安行動方案」，甚至一度脫口，中共2027年要完成武統，還在臉書同步發文，不過隨後又因爭議而悄悄修改內文，改稱2027年是要完成武統「的準備」。對此，國民黨立委陳菁徽昨（27）日指出，她想問3個問題：如果沒有錯，為何要修改？競選時說會台海戰爭機率最低，難道是騙票？現在喊出2027，是在賣芒果乾（諧音亡國感）2.0？

針對賴清德原指中國2027要武統台灣的說法，陳菁徽昨發文指出，如果沒有錯，為什麼要修改內容、編輯臉書貼文？武統戰爭茲事體大，怎麼會發出之後又緊急修改。賴總統是太輕率，還是對局勢根本掌握不全？

再來，陳菁徽指出，賴總統2024年說過「我當總統，台海戰爭機率最低」，但過了1年之後，卻說2027年後就會有戰爭，賴總統是之前騙票，還是現在太無能？

第三，陳菁徽質疑，賴總統現在喊出2027這個數字，是在賣芒果乾2.0，替連任之路做準備？畢竟往前推8年，也就是2019年賴清德出來挑戰蔡英文，後來蔡英文就因為抗中議題順風而未被挑戰成功。賴總統該不會已經預期到，2027年黨內會有人出來挑戰自己，所以提早放話布局，讓芒果乾發酵？

陳菁徽狠酸，如此，賴總統的連任之路至少不會在黨內殺出程咬金，因為2027年已經有抗中的大論述、大挑戰。賴大總統定於一尊，黨內其他人都不許來亂。不知道，賴總統是在打這樣的如意算盤嗎？

