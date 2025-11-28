「2027武統」嚇跑輝達投資？蔣萬安這樣說

▲台北市長蔣萬安赴議會市政總質詢。（圖／記者呂炯昌攝，2025.11.28）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德日前在總統府召開記者會，宣布明年起將編列1.25兆元國防特別預算，口頭提及也在臉書發文指出「中國大陸以2027武統台灣為目標」，事後雖修改文章為「以2027年完成武統台灣的準備為目標」，仍引起輿論風波。台北市長蔣萬安今（28）日被問到「2027武統」嚇跑輝達（NVIDIA），蔣萬安坦言大家會擔心影響招商。

賴清德宣布增加國防預算，預計在2026年至2033年，投入1.25兆國防特別預算，打造「台灣之盾」，建構分層防禦、高度感知、有效攔截的先進防空系統；引進高科技及人工智慧，建構高效決策、精準打擊之強韌防衛作戰體系；以及提升國防自主，壯大國防產業，邁向經濟與安全雙贏等，具備三大特色的先進防衛作戰體系。

蔣萬安今日下午赴議會市政總質詢，會前媒體詢問是否會擔心1.25兆國防預算會排擠到民生？蔣萬安回應說，厚植國防實力是必要的，但錢一定要花在刀口上，也必須要顧及民生、經濟、地方建設，相信接下來立法院會進行實質的審查與嚴格的把關。

國民黨議員游淑慧質詢時詢問賴清德說中國2027年要完成武統台灣的目標，現在台灣是否成為戰爭熱點？蔣萬安說，賴清德這樣說確實造成民眾感到非常緊張，當天賴清德先是外媒投書、召開記者會、發了臉書、發布新聞稿，但是到了傍晚又改變說法，對於這麼嚴肅的國安議題說法都可以一日數變，到底是嚴肅看到這件事情，還是只是拿出來做操作，大家都可以看到，也可以做公評。

游淑慧又問輝達執行長黃仁勳又到台灣，會不會擔心「2027武統」嚇跑輝達？蔣萬安回應說，大家一開始看到總統這樣的說法，當然後續會覺得招商會有影響。

