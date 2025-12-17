「2027武統」要來了？黃重諺：不用害怕 親揭台灣防衛能力現況

國安會諮委黃重諺(左)接受王時齊專訪。翻攝Yahoo TV



中共對台文攻武嚇不斷，共機共艦頻頻擾台，賴清德總統除了將中國視為「境外敵對勢力」，近日公開說明「北京當局以2027年完成『武統台灣』為目標」，讓不少民眾更是膽戰心驚。對此，國安會諮委黃重諺今天（12／17）接受網路節目轉訪時，直言不用害怕2027，因這正好是中國領導者任期交替期間，也親自說明台灣的整體防衛能力。

黃重諺今天接受Yahoo TV節目《齊有此理》王時齊專訪，談及國防與兩岸時，黃重諺指出，現在各國在國防上面臨威脅時，朝野都站在同一陣線，而台灣確實有快速強化國防戰力的必要，不應該有黨派之分。黃重諺說，至於大家會擔心2027年這個時間點，因為這正好是中國領導者任期交替期間，加上中國領導者在之前演說曾提到，要在這個時間點做好軍事整備，因此各國也以此做因應，以嚇阻可能的威脅。

黃重諺也強調，以台灣過去在國防的準備和後續投資來看，台灣在整體防衛上有能力可以嚇阻威脅。他進一步說明，這不是代表準備好在某個時間點要打仗，而是憑著自身實力，讓對方不敢動作。

另外，政府發放小橘書引發正反兩極評價，黃重諺表示，觀察大多數民眾都予以肯定，覺得內容易懂，不少民眾小時候都經歷過防空演習，不可能一本書就引戰，就像先前提倡家戶準備避難包，目標是提前做好準備，強化自我防禦的韌性。

