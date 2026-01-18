2027真會武統台灣？馬準威解析中共戰略真正目標：「台灣問題」非共軍思索重點
美國國務院先前批准對台軍售計畫，總額高達111億美元（約新台幣3500億元），創下史上最大規模對台軍售。對此，淡江大學戰略所助理教授馬準威在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時表示，當台灣提升防禦能力，增加中國侵台的成本時，解放軍就不得不加強部署與武器，以增加對台威懾。但他認為，台海兩岸可能不是共軍真正思索的重點，重點可能在太平洋的兩岸，也就是中方真正想威懾的對象是美國。
馬準威坦言，在強權競爭框架下，台灣問題應該是一個副產品，「我不認為台海防禦能力過度提升，會造成解放軍在軍事發展上驚天動地的提升，美中軍事競爭才是真正解放軍關心的」，這可能是中共總體的戰略目標。
美中關係是否可控？
路怡珍提問，未來世界是否會像中美各自劃分勢力範圍、形成兩個陣營，台灣又身處在多邊複雜局勢之中，美國總統川普任期還有一段時間，接下來可能發生什麼事？馬準威回應，美中關係基本可控，因為今年4月川普會訪中，之後中國國家主席習近平要回訪，再加上原本APEC與G20會議也會有兩國元首碰面，今年光是美中元首可能會碰到4次。每次元首碰面不要小看，因為每次碰面作業這些事務性的官僚都會碰面，如果沒有太大亂子，今年美中關係其實是溝通算是比較密切的一年。
馬準威提到，在美中未來競爭格局，他們是否急著要劃分勢力範圍，以中國戰略目標看起來沒有。他引用國防大學政戰學院中共軍事事務研究所前所長馬振坤先前文章指出，中國屬於「歸附行霸權」，即東海、南海和台海都是它認知中的歷史權力範圍。中國認為只是在清朝時倒楣了點、國家變弱，現在要把台灣拿回來，拿回來也不要多，拿回歷史水域就好，也許中國的思維並非劃設勢力範圍，它就是一種「要歸附我的歷史權利的概念」。
以美國方面來看，馬準威說明，美國現在跟中國的博弈，物質實力到底可以拉扯到什麼程度，這會在下個階段顯現出來，以現在川普任期裡，看起來美國是走向戰略比較收縮，把剩下的責任卸責給盟友，所以叫全部的盟友墊高軍費的開支，美國不要付那麼多就退到幕後，但不代表它不管這個地方，只是在義務的分攤上做了調整。
川普退出66個國際組織 馬準威：美國對世界事務的干預還是存在
川普先前一口氣退出66個國際組織，外界認為美國可能不再插手國際事務。馬準威分析，其中非聯合國組織約35個，聯合國及其周邊機構約31個，這些組織大多與軍事安全無關，而是偏向人權、氣候或社會福利等議題。川普不願承擔這些義務，但美國並未退出任何軍事安全相關國際組織，所以美國對世界事務的干預還是存在的，從這個退群，看不出來美國是要從世界舞台上消失。
更多風傳媒報導
其他人也在看
效法川普？中國央視影像曝光 揭共軍演練對台「斬首」
美國總統川普「斬首」委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）的軍事行動，果真給了中共對台動武的新啟發？日媒《日經亞洲》17日報導，中國官媒央視旗下軍武頻道，日前所播放的片段，就是解放軍特種部隊疑似演練抓捕台灣領導層。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 169
中天主播涉國安法吸收現退役軍人？國防部：依國安聯防機制即蒐即辦
中天主播林宸佑因吸收現退役軍人涉國安法遭到檢調偵辦並羈押禁見，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。中天主播林宸佑涉違反國安法被偵辦一案，橋頭地檢署2026年1月17日晚間對外發布新聞稿指出，林宸佑涉扮......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 11
被控當機密掮客 中天新聞主播遭羈押禁見
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 橋頭地檢署偵辦陳姓海陸中士為20萬元手持五星旗拍攝投敵影片案，發現案外案，中天電視台主播林姓主播被查出利用媒體職務之便，充當掮客，以現金收買現役及退役軍人，刺探蒐集軍事機密資料後交付給中國大陸人士，橋檢指揮法務部調查局及國防部軍事安全總隊、憲兵指揮部16日執行搜索，並將林姓主播等10人約談到案，檢察官偵訊後，確認林姓...匯流新聞網 ・ 14 小時前 ・ 2
中天主播林宸佑涉貪污.國安法 遭法院羈押禁見
中天新聞主播林宸佑，因為涉嫌違反國安法，遭到法院羈押禁。檢調一連幾個月跟監，發現他涉嫌提供數萬元，給9名現退役軍人，再由他們交付軍事資料給中國人士，疑似擔任中間人角色。對此中天電視發聲明，表示公司對案...華視 ・ 26 分鐘前 ・ 4
中天主播林宸佑疑買通軍人洩密！國防部：依國安聯防機制與調查局共同調查
[Newtalk新聞] 針對媒體報導「林姓民人涉國安法案」，國防部今（17）日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。全案已進入司法程序，相關案情不予評論。 中天記者兼主播林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，遭高雄橋頭地檢所搜索租屋處，並帶回偵訊，今(17)日被橋頭地院裁准羈押禁見。橋頭地檢署指出，林宸佑涉嫌提供數千至數萬元不等金額給現役軍人，再讓現役軍人提交軍事相關情報上交給中國，因此聲請羈押林宸佑及5名現退役軍人獲准。 林宸佑在中天擔任新聞台記者、主播多年，在中天有多項主持節目，對綠營採訪對象以「敢挑釁、敢言」著稱，曾因與立委賴品妤發生推擠爆紅。 國防部指出，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常；並透過「國軍涉密查核」與「機密精準標示」等作法，建立國軍接密資格認證與文書涉密精準標示機制，強化機密資訊管理效能；另將透過國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。查看原文更多Newtalk新聞報導陳智菡聲援林宸佑：馬德掌握的不就是賴品妤假摔？驚傳林宸佑涉《國新頭殼 ・ 14 小時前 ・ 1
生一個拿30億！吳佩慈生4胎「紀曉波堅持不娶」 驚人內幕遭挖
47歲女星吳佩慈與中國百億富商紀曉波交往多年育有4名子女，怎料16日傳出男友68歲媽媽崔麗杰在美國屬地塞班島遭到逮捕。紀家近來接連爆出財務與法律風波，但正因吳佩慈與紀曉波沒有法律上的婚姻關係，她並未受到波及，也因此讓「紀曉波為何始終未娶吳佩慈」再度成為外界關注的焦點。三立新聞網 setn.com ・ 43 分鐘前 ・ 2
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 15 小時前 ・ 11
奉行蔬食、不喝冰水 何妤玟檢出大腸瘜肉！醫：3類食物少碰
藝人何妤玟平時奉行蔬食、規律練瑜伽、甚至不喝冰水，但健檢卻發現２顆大腸瘜肉，讓她驚訝不已。為什麼會有大腸瘜肉？醫師指出，大腸瘜肉與家族遺傳有關，但飲食型態也有密切關聯，尤其紅肉、高油、高溫料理是3大地健康2.0 ・ 2 小時前 ・ 7
打包蛋風波被罵翻 王俐人回顧2025年...點名網路冷暴力：真的很累
王俐人昨（17日）在臉書回顧2025年，一字一句寫下自己的疲憊與心境轉折，也等於替這一年風波不斷的人生做了階段性總結。從「打包蛋事件」、背上500萬債務，到婚姻被傳生變，外界的放大解讀與網路聲浪，幾乎沒給她喘息空間。王俐人與小7歲的演員老公林琮軒於2021年12月登記結婚，過程相當「樸實」，不僅沒有自由時報 ・ 3 小時前 ・ 6
張庭17歲女兒曾被罵「最醜星二代」高EQ網讚爆：林瑞陽害的
張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚已16年，育有一對兒女，其中17歲大女兒林希曈（Angela），過去因外型常遭網友攻擊，甚至被貼上「最醜星二代」等標籤，對此她多次展現高EQ，強調：「審美觀不該只有一種標準」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前 ・ 92
產後真實告白！劉品言「打掉重練」 認了外貌焦慮：找不到穿得下的衣服
藝人劉品言升級當媽媽，在邁入新的一年之際，在社群平台發長文分享心聲。她坦言，在適應「升級版日常」的過程中感受到了焦慮，更直白地說現在的自己還不是滿意的樣子，甚至站在衣櫃前苦惱「找不到穿得下的衣服」。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 2
韓國瑜揭政府一大問題：台灣驕傲不只台積電 舉一例全場笑了
立法院長韓國瑜16日在雲林好禮「揪柑心」雲林縣農產推廣記者會致詞時，點出賴清德政府有一個問題，就是太多注意力都在台積電，但台灣還有許多驕傲。接著他舉例值得驕傲的產業，當他提到「包括我禿頭戴的假髮」時，現場立刻出現爆笑聲。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 236
新一波冷氣團即將攻台！「這天」開始大降溫 部分地區恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年首波寒流日前侵襲台灣後，近日已顯著回暖，維持著微涼但不冷的天氣；但氣象署預報員劉沛滕今（17）日警示，下週二（20日）隨著新一波大陸冷氣團南下，氣溫將急速下滑，並預計下週三晚上至下週四期間，下探至最低點。屆時，北部低溫恐達12度、中部13度、南部15度左右，局部地區甚至可能跌破10度；他另也指出，冷氣團大概會影響至下週日，時間偏長，之後可能才逐漸回暖。民視 ・ 22 小時前 ・ 3
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝
冷的時間變長了！「急凍剩個位數」最低溫時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 1
黃國昌訪美手插口袋惹議！網友翻鄭麗君合照對比 驚呼：外交規格差很大
台美關稅協定日前成功簽署，台灣輸美商品關稅調降至15%，並成為首個獲美國「232條款」關稅優惠國家。行政院副院長鄭麗君與美方高層簽署MOU的官方合照釋出，展現台美關係重大進展。然而，有網友將此照與民眾黨主席黃國昌訪美照片對比，發現雙方會面美方官員層級與規格差異甚大，名嘴直言是「天花板與樓地板」的差距。此外，黃國昌合照時手插口袋的動作，也引發網友批評失禮，再度掀起政治人物訪美規格與禮儀的討論。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 100
水煮青花菜超NG！營養師教「5分鐘蒸煮」留住抗癌成分
青花菜以「蒸」的方式烹調最能保留營養素與健康成分，營養師老辜建議時間控制在5分鐘內，不僅能維持翠綠色澤與脆嫩口感，更可降低水溶性營養素流失。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 9
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 1 天前 ・ 202
孫藝珍44歲生日被兒子搶鏡！娃娃音催吹蠟燭、喊吃炸雞萌翻全網
其中最讓粉絲關注的是影片中，雖然沒有拍到兒子「小甜豆」的正臉，但卻清楚聽見他稚嫩又軟萌的娃娃音，用甜甜的聲音唱著：「祝你生日快樂！親愛的媽媽生日快樂～」，接著，她雙手合十準備許願時，兒子卻在一旁忍不住催促：「快點吹蠟燭！」童言童語讓孫藝真當場笑出聲，立刻...styletc ・ 1 天前 ・ 6
陳亭妃出線民進黨穩了？藍議員搖頭「難關正要開始」：初選這事已重傷綠營
民進黨台南、高雄初選結果先後出爐，分別由立委陳亭妃、賴瑞隆出線，在台南市部分，被視為總統賴清德嫡系子弟兵的立委林俊憲，最終以2.69％差距落敗；國民黨議員鍾沛君分析，雖然民進黨過往在初選結束後都能快速調整、團結，但這次狀況完全不同，「真正的難關正要開始」。鍾沛君在《57爆新聞》節目中指出，在過往的初選中，民進黨都能在結果出爐後快速癒合，但這次台南市卻稍有......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 78
14縣市強風特報！強冷氣團將至連凍5天 「下探8℃」最冷時間曝
東北風偏強，中央氣象署發布14縣市強風特報，今（18）日晨至19日晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1