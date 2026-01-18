2027真會武統台灣？馬準威解析中共戰略真正目標：「台灣問題」非共軍思索重點

美國國務院先前批准對台軍售計畫，總額高達111億美元（約新台幣3500億元），創下史上最大規模對台軍售。對此，淡江大學戰略所助理教授馬準威在風傳媒節目《下班國際線》中接受主持人路怡珍訪問時表示，當台灣提升防禦能力，增加中國侵台的成本時，解放軍就不得不加強部署與武器，以增加對台威懾。但他認為，台海兩岸可能不是共軍真正思索的重點，重點可能在太平洋的兩岸，也就是中方真正想威懾的對象是美國。

馬準威坦言，在強權競爭框架下，台灣問題應該是一個副產品，「我不認為台海防禦能力過度提升，會造成解放軍在軍事發展上驚天動地的提升，美中軍事競爭才是真正解放軍關心的」，這可能是中共總體的戰略目標。

美中關係是否可控？

路怡珍提問，未來世界是否會像中美各自劃分勢力範圍、形成兩個陣營，台灣又身處在多邊複雜局勢之中，美國總統川普任期還有一段時間，接下來可能發生什麼事？馬準威回應，美中關係基本可控，因為今年4月川普會訪中，之後中國國家主席習近平要回訪，再加上原本APEC與G20會議也會有兩國元首碰面，今年光是美中元首可能會碰到4次。每次元首碰面不要小看，因為每次碰面作業這些事務性的官僚都會碰面，如果沒有太大亂子，今年美中關係其實是溝通算是比較密切的一年。

馬準威提到，在美中未來競爭格局，他們是否急著要劃分勢力範圍，以中國戰略目標看起來沒有。他引用國防大學政戰學院中共軍事事務研究所前所長馬振坤先前文章指出，中國屬於「歸附行霸權」，即東海、南海和台海都是它認知中的歷史權力範圍。中國認為只是在清朝時倒楣了點、國家變弱，現在要把台灣拿回來，拿回來也不要多，拿回歷史水域就好，也許中國的思維並非劃設勢力範圍，它就是一種「要歸附我的歷史權利的概念」。

以美國方面來看，馬準威說明，美國現在跟中國的博弈，物質實力到底可以拉扯到什麼程度，這會在下個階段顯現出來，以現在川普任期裡，看起來美國是走向戰略比較收縮，把剩下的責任卸責給盟友，所以叫全部的盟友墊高軍費的開支，美國不要付那麼多就退到幕後，但不代表它不管這個地方，只是在義務的分攤上做了調整。

​馬準威（左）提到，在美中未來競爭格局，他們是否急著要劃分勢力範圍，以中國戰略目標看起來沒有。圖中為《下班國際線》主持人路怡珍。（陳品佑攝）

川普退出66個國際組織 馬準威：美國對世界事務的干預還是存在

川普先前一口氣退出66個國際組織，外界認為美國可能不再插手國際事務。馬準威分析，其中非聯合國組織約35個，聯合國及其周邊機構約31個，這些組織大多與軍事安全無關，而是偏向人權、氣候或社會福利等議題。川普不願承擔這些義務，但美國並未退出任何軍事安全相關國際組織，所以美國對世界事務的干預還是存在的，從這個退群，看不出來美國是要從世界舞台上消失。

