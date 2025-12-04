2027禁止廚餘養豬！北市延長非家戶廚餘免費銷毀至月底

行政院會今天拍板通過2027年全面禁用廚餘養豬，北市環保局表示，北市家戶廚餘去化無問題，至於非家戶廚餘依法本來就是由產源自行委託清運至再利用機構或處理廠，環保局將會延長免費銷毀非家戶廚餘至31日。（北市環保局提供／徐佑昇台北傳真）

行政院會4日拍板通過2027年全面禁用廚餘養豬，農業部表示，明年起1年為轉型期，僅開放使用事業廚餘，廚餘養豬戶應設置溫度與影像監視系統，使用裝設GPS車輛載運廚餘，至於家戶廚餘則全面禁止。對此，北市環保局回應，北市家戶廚餘目前日產出約130公噸，去化較無問題，至於非家戶廚餘依法本來就是由產源自行委託清運至再利用機構或處理廠，而非由地方環保單位來處理，環保局將會延長免費銷毀非家戶廚餘至31日。

行政院今日表示，針對2027禁止廚餘養豬，已請環境部擬具行動計畫，中長期朝堆肥化、能源化或黑水虻等再利用方式推動，並督導及協助設施量能不足的地方政府，積極加速推動增設生質能源、高效堆肥、黑水虻等廚餘再利用設施，以確保家戶及事業廚餘皆能妥善再利用；過渡時期，如仍有廚餘需進入焚化廠處理，亦請環境部督導地方政府依循指引，並加強焚化廠戴奧辛檢測。

針對中央禁止廚餘養豬政策，環保局回應，將會積極輔導業者委託清運及再利用去化。環保局廢棄物處理管理科長鄭智文指出，北市家戶廚餘每日產出約130公噸，未來配合中央政策禁止養豬後，原本收運的養豬廚餘將併入堆肥再利用，家戶廚餘去化較無問題。

環保局指出，至於非家戶廚餘等事業廢棄物，依據法規原本就是由產源自行委託清運至再利用機構或處理廠，並非由環保單位處理，目前環保局協助免非銷毀非家戶養豬廚餘是因為因應非洲豬瘟疫情，原定是銷毀至6日，目前會延長到31日，並向中央申請經費補助。

環保局強調，原本非家戶廚餘部分會販售進入養豬市場，但根據中央政策，未來將無法養豬，該局會積極輔導業者委託清運及再利用去化，也推測將會有相關業者評估投入廚餘再利用市場。

