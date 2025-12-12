2027若台海開戰「哪個縣市最安全」？眾人狂推2離島：變避難神地

有網友好奇若台海開戰，要去哪個縣市生活最安全？（圖／AI示意圖）

隨著中國對台灣軍事與政治施壓頻率升高，總統賴清德近日在公開場合指出，北京當局正以2027年為目標進行「武統台灣」的整備工作，此番言論引發社會熱議。儘管總統府後續澄清，該時間點僅為中國內部要求解放軍完成攻台準備的目標年，而非實際開戰時程，但仍引起不少網友討論「若戰爭發生，哪裡最安全」。

有網友在PTT上發文詢問，一旦台海衝突爆發，台灣哪個縣市受影響最小、生活機能最能維持？原PO認為，雖然現代戰爭型態與以往不同，可能仍能維持部分日常生活，但交通、供水供電與建物損害仍難避免，因此好奇是否有「相對安全」的地區可選擇居住。

該話題隨即引發網友熱烈討論，不少人意外點名金門與馬祖兩處離島。主因在於兩地距離中國本土僅數十公里，然而一旦台海戰爭爆發，中共攻擊重點極可能集中在台灣本島，金門與馬祖反而可能被略過，避免正面捲入戰事。

多位網友留言表示：「金門馬祖吧，直接略過」、「台北吧，畢竟還要開盤，正常上班上課」、「金馬吧」、「金門縣、連江縣」、「金馬，連打都不會打」、「南投，丟一發飛彈都浪費」、「金馬直接變避難神地」。

除了離島地區，也有網友點出花蓮可能是台灣本島內的相對安全地點。原因在於花蓮多為岩岸地形，對大規模登陸行動不利，且中央山脈成天然屏障，增加軍事攻擊難度。部分留言指出：「花蓮相對難攻易守」、「花蓮海岸不好登陸，是戰略死角」。

針對外界對「2027開戰」的誤解，總統賴清德日前再次說明，指出是國際社會觀察中國內部規劃後推估該年為解放軍完成攻台準備的節點，而非真正動武時間，「國際社會是指，中國在2027年要做好攻台準備，而非2027年要動手。」他強調不應誤解為確切戰爭時程，台灣社會應持續強化自我防衛，同時保持冷靜理性面對區域局勢變化。

