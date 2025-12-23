2027虎視眈眈！中國部署逾百枚洲際彈道飛彈 對台「東部戰區」司令換人

記者蒲世芸／綜合報導

路透社22日報導指出，五角大廈最新一份報告草案再度點名中國在軍力上快速擴張，不僅核武發展速度「超越任何其他核武大國」，更直指北京可能已在最新三處飛彈發射井區，部署了逾百枚洲際彈道飛彈（ICBM），指出中共目標是在2027年底前具備「作戰並獲勝」的能力。

同時，中共高層持續進行軍中大清洗，習近平將原本負責對台作戰的東部戰區司令林向陽撤換，由副司令、具空軍背景的楊志斌接任。

中國國家主席習近平近來積極進行解放軍高層整肅，與打擊貪腐行動。（圖／翻攝自X平台 @commiepommie）

中國武器庫正快速優化升級

根據五角大廈報告草案內容，中國「很可能」已在靠近中蒙邊界的飛彈發射井區，部署超過100枚固態燃料的東風-31洲際彈道飛彈。五角大廈過去曾揭露這些飛彈井的存在，但未公開實際部署數量。

報告指出，中國正以前所未見的速度擴張與現代化其武器庫，《原子科學家公報》（Bulletin of the Atomic Scientists）也評估，中國軍備成長速度已超越其他所有核武國家。對此，北京方面強烈反駁，稱相關報導是「抹黑毀謗中國，並刻意誤導國際社會」。中國駐美使館則表示，中國奉行防禦性的核戰略，核武規模維持在國家安全所需的最低水準，並遵守暫停核試的承諾。

報告指出，截至2024年，中國核彈頭數量仍在600枚左右，顯示生產速度相較過去幾年放緩，但同時表示，中國核武擴張仍在進行中，預計到2030年將突破1000枚。然而，北京一再強調，奉行「不首先使用核武」政策。

美方指北京對去核化毫無興趣

而就在上個月，美國總統川普曾表示，他「可能與中國及俄羅斯研議一項去核化計畫」。不過，五角大廈在報告草案中直言，從目前跡象來看，「北京似乎對此毫無興趣」，並指出「我們持續看不到北京有意推動相關措施，或更全面軍控對話的意願」。

在區域安全與台灣議題上，報告用詞則更為直接。五角大廈評估，中國「預計在2027年底前，具備在台灣衝突中作戰並獲勝的能力」。報告重申，中國將民主治理的台灣視為自身領土，且從未放棄以武力達成所謂「統一」。

美方指中國對於去核化絲毫不感興趣，並仍持續強化武力升級。（示意圖／翻攝自Pixabay）

美稱中未放棄武力奪台選項

並補充提到，北京正持續優化以「武力」奪取台灣的軍事選項，甚至可能將打擊範圍延伸至距中國1,500到2,000海里的區域，若攻擊規模足夠，恐「嚴重挑戰並干擾美軍在亞太地區的存在」。

同時，中國軍事擴張也伴隨著高層反腐清洗。報告提到，中國國家主席習近平大規模反腐行動中，解放軍是重點對象之一，短期內可能影響核戰備狀態，但長期而言，可能為解放軍「整體改善鋪路」。

大清洗！對台作戰「東部戰區」司令換人

除了飛彈，解放軍人力也要重新部署。

美媒報導，過去18個月，至少26名國有軍工企業的高層或前高層遭調查或被拔官，清洗範圍更從火箭、飛彈產業，擴大至核能與造船等國防關鍵領域。

相關清洗也反映在軍方人事調整上。綜合美國媒體報導，習近平22日親自主持今年首場將領晉升儀式，並更換負責北京與台灣方向的關鍵指揮官。原負責台灣作戰方向的東部戰區司令林向陽，被指因違反黨紀法規遭到撤換，由原東部戰區副司令、具空軍背景的楊志斌接任。

至於掌管北京、天津及周邊省分防務的中部戰區，則由原空軍司令韓勝延出任司令員，接替前司令王強；而王強目前則是動向未明。

