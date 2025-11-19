2027迎萬大線通車利多！軌道經濟翻轉土城司法園區 強勢軌道紅利讓這「案」乘勢而起

萬大線捷運進入倒數通車階段，隨著工期逐步完成，沿線房市熱度再度升溫，預計2027年通車啟用後，雙北軌道經濟版圖將重新洗牌，重心逐步向南區移動，讓土城再度成為北台灣房市焦點，其中土城司法園區指標案「紅布朗花園」坐擁萬大線、金城交流道與國道三號多軸交通動線，憑藉約3分鐘直上金城交流道的路網便利性，以及步行約8至12分鐘抵達捷運萬大線LG10站的多元交通優勢，強勢軌道經濟成為自住客的首選。

▲土城站的人流與機能成熟度，預示萬大線通車後沿線站點也將迎來同樣的便利節奏。（圖片提供：紅布朗花園）

土城-北台灣科技新門戶 產業生活圈再創龐大人口紅利

土城位處北台科技走廊核心位點，遠東通訊園區與中和軟體園區，南鄰永寧科技園區與頂埔科技園區，興建的中工雲宇宙，加上Google、Amazon、愛立信等國際科技大廠進駐，讓土城逐步轉型為雙北科技的新門戶。

「紅布朗花園」緊鄰土城司法特區第一環，司法園區總面積達84公頃，預計2030年正式啟用，新北地方法院與地檢署將進駐，未來再串聯起行政園區、土城醫院與2025年完工的統一複合商場，加上鄰近的T-PARK、頂埔科技園區、工研院與周邊中小企業聚落，多元產業鏈再創龐大人口紅利，「紅布朗花園」未來不僅居住需求穩健，所在的土城暫緩重劃區更享成熟生活機能，3分鐘車程可達家樂福商城，延吉街、裕民路商圈近在咫尺，生活便利無須等待，重劃區的「發展黑暗期」在這裡看不到，不僅具備長期出租與增值潛力，未來更迎接萬大線交通利多，備受期待。

▲土城延吉街商圈機能完善，食衣住行選擇多元，展現司法園區周邊成熟而便利的生活步調。（圖片提供：紅布朗花園）

萬大線第一階段預估2027年通車 人潮與金流加乘效應

捷運萬大線是銜接北市與新北的關鍵交通軸線，從中正紀念堂一路延伸至土城、板橋與新北南端銜接起大台北核心生活圈，同步帶動軌道沿線產業與住宅市場的快速成長，形成南北軌道經濟軸帶，「紅布朗花園」掌握萬大線、永寧轉運站、10條桃園公車路線與金城交流道完整的三軌一樞紐交通網絡，無論通勤北市上班、往返新板特區洽公，跨區人流滾動加速，創造穩定金流動能。

司法園區首排 純住宅環境×綠意生活雙優勢

「紅布朗花園」基地規模逾1334坪，全新完整街廓，棟距開闊，鄰近萬坪綠地親子公園與大學城書香氣息，外觀以現代建築語彙勾勒俐落線條，大環境結合司法園區的靜謐氛圍、萬坪綠地與親子公園，步行可達大學城商圈，教育、休閒與生活機能一次到位。產品規劃17坪~29坪、2-3房，並規劃全齡公設與休憩空間，公設包含迎賓大廳、景觀中庭、健身房、閱覽區與親子遊戲空間，建構出適合全齡共享的社區場域，宜居環境深受北客與在地客青睞，在地業者指出，司法園區與萬大線串聯後，土城將迎來下一波置產潮，自住客更該把握最佳時機進場。

▲紅布朗花園大尺度基地與開闊棟距外觀，結合司法園區與大片綠意，呈現宜居的住宅氛圍(外觀3D透視圖提供：紅布朗花園）