2027重啟核三？ 李彥秀：「神主牌大戰」可能才剛要開始

經濟部28日正式核定核電廠重啟現況分析報告，確定核一不重啟，但核二、三廠具有再運轉可行性。台電最快2027年中，可向核安會提交核三再運轉書。至於核二尚待室外乾貯場蓋好，提交時程會較晚。對此，國民黨立委李彥秀今（29日）表示，民進黨重新擁抱「核電」，並不讓人意外，但反核勢力是否反撲？「神主牌大戰」可能才剛要開始。

國民黨立委李彥秀。（圖／李彥秀提供）

李彥秀受訪針對重啟核三議事回應表示，台灣能源政策當中最關鍵的能源發電配比「蔡規賴不隨」早就有跡可尋。

她指出，總統大選期間，賴清德就公開表示「規畫將已停機的核能機組維持在未來可緊急使用的情況，以備（戰時）不時之需」；更啟用強烈支持核電的童子賢擔任「國家氣候變遷對策委員會」副召集人；卓榮泰也公開表示「非核家園」不是神主牌。民進黨重新擁抱「核電」，並不讓人意外。

李彥秀表示，今天傳出，經濟部已核定台電核電廠現況評估報告，核二、核三廠具備再運轉條件，將同步啟動自主安全檢查，並研提再運轉計畫，最快2027年下半年，就有機會重啟核三。

李彥秀指出，這具有三層重大的意義。第一，「非核家園」在2002年納入《環境基本法》，2017年納入《電業法》，民進黨能源政策大轉彎，也代表台灣將啟動「能源再次轉型」；第二，台灣真的很缺電，而且核電作為穩定的「基載電力」，最快2027年重新運轉，成為賴清德2028競選連任避免缺電的「拆彈救兵」；第三，核二、核三可能重啟，為未來發展新式核能「小型模組化反應爐」（SMRs）鋪平道路，更為未來台美貿易開通了新的渠道。

李彥秀說，令人遺憾的是，民進黨錯誤的能源政策，讓台灣在能源安全與發展上，錯失了最佳時機，更讓台灣因為穩定的能源供給，差一點錯失全世界經濟體系因為AI產業發展而帶來的「典範轉移」重要關鍵，更讓台灣的國安韌性蒙上一層陰影。

李彥秀強調，賴政府的能源政策急轉彎早就有跡可尋，但是過去一段時間，相對沉默的反核力量、民間團體，以及民進黨反核的基本教義派是否會全力反撲，甚至成為2026以及2028大選的重大變數，「神主牌大戰」可能才剛要開始。

核三廠。（資料照／台電提供）

