2027重啟核電？民進黨能源政策急轉彎 鄧凱勛驚問：對美談判卡關

經濟部近日卻突然核定「台電核電廠現況評估報告」鬆口核二、核三有再運轉可能，並預計明年送審。對此，國民黨前發言人鄧凱勛表示，如此急切的「政策髮夾彎」，民進黨是真的看到了缺電的現實，還是當對美談判卡關，才逼不得已如夢初醒，匆匆忙忙、連滾帶爬的拋出核電重啟，為不順利的談判解套？

經濟部正式核定台電核電廠現況評估報告，其中，台電核二廠、核三廠評估具備再運轉可行性。（圖/資料照）

鄧凱勛今天（30日）在臉書發文表示，民進黨政府長期將「非核家園」奉為圭臬，無視現實需求，2023年立委選戰時，時任立委賴品妤甚至還稱核電「重啟個屁」，執意於2025年關閉所有核電廠。即便在 823 當天，近五百萬民眾支持核三延役並表達對能源安全的憂慮，政府卻置若罔聞。

鄧凱勛指出，民進黨長年將「非核家園」作為神主牌，打著環保的大旗，卻讓無數「綠友友」光電廠商在廢核政策掩護下賺得盆滿缽滿。2016年蔡英文上任的就職演說中提到要在2025年達成非核家園的目標；2018年擔任行政院長的賴清德更是直接表示非核家園是民進黨對人民的承諾；2025年823公投時，賴清德呼籲投下「不同意」票，全然不顧人民、世界夥伴對於能源穩定性的憂心。

對於民進黨在核能政策推翻過去一貫的政策路線，鄧凱勛認為，不禁讓人懷疑，這樣的急轉彎，是否是與美方談判中有了新的政治要求，政府不得不配合？（圖取自鄧凱勛臉書）

鄧凱勛強調，台灣作為全球半導體與 AI 產業的心臟，穩定電力是國家命脈。然而在民進黨治下，「電力」的穩定性卻不斷使國際友人擔心。今年五月，AIT 處長谷立言直言美國願協助台灣引進新核能技術；輝達執行長黃仁勳更公開喊話「台灣必須投資核電」。一再顯示唯有穩定、可靠的電力，才能讓產業界安心，讓世界確信台灣是值得信賴的夥伴。

對於經濟部核定了台電「核電廠現況評估報告」，以及行政院長卓榮泰表示可以往這時程來做規劃，鄧凱勛認為，相當於推翻過去一貫的政策路線，不禁讓人懷疑，這樣的急轉彎，是否是與美方談判中有了新的政治要求，政府不得不配合？如果真的是外力施壓才讓政策改變，為什麼台灣人民的用電安全，台灣人喊破喉嚨卻換來一場空，還需國際友人來幫忙才能突破這塊鐵板？民進黨忽視台灣民意的程度，著實讓人瞠目結舌！

