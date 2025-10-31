2027電競奧運會泡湯了？國際奧委會跟沙國鬧翻：將重新調整方向

去年 7 月份，國際奧委會（IOC）正式宣布與沙烏地阿拉伯國家奧委會（NOC）達成合作，簽署 12 年合作協定，替電子競技舉辦專屬奧運「電競奧運會」引起了許多電競粉絲的關注，IOC 主席 Thomas Bach 也表示，雙方會特別注重賽事項目的選擇，確保奧運價值觀。而沙國奧會主委，同時也是王室王子的 Abdulaziz bin Turki Al Faisal 也曾承諾，會將電競奧運會扮成尊重、慶祝奧運價值觀的活動，推廣電競發展。不過，目前看起來雙方的合作並不順利，因為在之前首屆電競奧運會爆出延期到 2027 年之後，昨（30）天 IOC 正式發布聲明，表示與沙烏地阿拉伯奧委會結束合作，電競奧運會計畫將重新調整方向。

(Credit:LOLEsports)

國際奧委會透過聲明表示，電競奧運會倡議推出後的確引起了全球電競社群極大的關注與興奮，也知道大家都很期待首屆賽事的到來。不過，在過去一年 IOC 與沙烏地阿拉伯奧委會不斷的討論之後，日前雙方重新審視電競奧運會的計畫後一致同意結束合作，未來雙方將分道揚鑣，各自努力推動在電競領域的發展目標。

IOC 並且承諾，會根據「暫停與反思」過程中獲得的回饋，提出新的電競奧運會策略，尋找新的合作模式，並且也重申，他們的目標是在最短的時間內舉辦首屆電競奧運賽事。只不過，在 IOC 與沙國奧委會終止合作後，對於全球電競社群來說或許就不能期待 2027 年就有首屆電競奧運會，而是必須要等待更長的時間才能等到首屆賽會。