2027非攻台日期！美國會報告揭2035年後風險更高 美提「這方案」助台防衛...

近五年以來，各界隨著前美軍印太司令在國會聽證會上的說法，都把2027年視為中共攻台的發起時間。但是就在不久前，前美國國防部助理部長薛瑞福，在委員會的報告中，也證實了2027年，只是中共設定為必須具備侵台能力的目標時程。等到2035年，解放軍完全達成現代化之後，到2049年的這期間，北京當局必然為了尋求"偉大復興"，全力達成兩岸統一。

過去五年，各界隨著前美軍印太司令戴維森在國會聽證會上的說法，都將2027年視為中共攻台的發起時間。然而解放軍研究專家早已提醒，2027年只是中共設定為必須具備侵台能力的目標時程。(圖／央視)

在美國國防部本月18日正式公告，將由雷神公司以6.98億美元負責執行NASAMS防空系統專案，首批三套系統預計於2031年2月底前完成交付台灣。這套系統能將戰機掛載的空用飛彈裝進陸基發射架，有效對抗來犯的中低空威脅。

淡江大學戰略所所長李大中表示，川普2.0政府上任至今，美國對台灣的軍售政策似乎較為審慎保守，目前僅有先前公布的三億多美金的軍機零附件軍售案完成核准公告。而先進地對空飛彈防禦系統軍售案，是拜登任內就已同意對台出售的項目。

中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，這筆軍售的付款高峰期從2026年才開始，從美方批准出售後一年才確定合約執行，還算符合台灣2024年的預算規劃時程。

不過對於這筆軍售，國內社會出現不同看法，有人認為這顯示美國支持台灣強化防衛的決心不變；也有人將其視為「恐懼行銷」，主要是因為宣布時機的考量。

NASAMS「國家先進地對空防空飛彈系統」（圖／kongsberg.com）

起因公告的翌日，曾在川普 1.0 時期出任美國國防部前印太安全事務助理部長的薛瑞福（Randall Schriver），以美中經濟暨安全檢討委員會副主席身分，發表委員會的年度報告時指出，經常被提及的2027年「戴維森窗口」只是關鍵階段，而非攻擊發起的確定時間。他進一步指出，2035年解放軍若如期實現軍事全面現代化，到2049年中共建國百年時，「中華民族偉大復興」的目標亦不變，屆時追求統一的企圖和手段也形同皆已準備就緒。

揭仲分析，2049年習近平的中華民族偉大復興前提是要兩岸統一，隨著解放軍軍力和聯合登島作戰能力的提升。而2035年，在中共完成軍事全面現代化後，台海軍事風險實際上也遠高於2027年。他強調，解放軍本來就隨時有攻台作戰計畫和相應準備。

過去，國內解放軍研究學者就不斷提醒，中共一旦決心攻台，根本不需設定期程或多作等待。過往所謂時間表，主要皆為對內的強軍目標。

中共攻台的三大關鍵時間點，2027年僅是能力整備階段，而非攻擊發起的確定時間。2035年，解放軍若如期實現軍事全面現代化，到2049年中共建國百年時，為了達成「中華民族偉大復興」的目標，武力統一的風險也隨之增加。(圖／TVBS)

社團法人安全臺灣學會理事長楊太源回顧，從胡錦濤時期開始，中共已不斷提出解放軍需達到的訓練目標。2007年前，胡錦濤就提出完成對台「小打」和「中打」的能力整備，三年後提升為具備全面海空封鎖能力。習近平上任後，先定調為2015年具備足以對台大規模作戰能力；進而有能力取得決勝、解決台灣問題；2027年則是要有能力成功入侵台灣。

楊太源強調，這些目標是希望解放軍具備相應作戰能力，但不代表一定會攻台，不過2035年到2050年間確實是兩岸關係的敏感期。但手段不必然是武統，中共追求的是它心中的「完整解決方案」，可能是軍事、政治、外交手段的多元並行。而且除了台海問題，也包括新疆和西藏。

而為防止台海衝突，美國似乎有意拓寬防火線。薛瑞福建議台灣開設對外軍售專案，協助負擔美國在呂宋島北部EDCA基地的建設費用。他建議國會指示國務院與台灣合作，另闢「外國軍事銷售制」(FMS)方案，包括台灣出資挹注第三國等其他周邊國家，協助美國強化在台灣周邊的部署與嚇阻力。

美國國會「美中經濟暨安全檢討委員會」副主席、美國國防部（現為戰爭部）前印太安全事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）。(圖／TVBS)

揭仲形容這像是「拐個彎請台灣協助分攤美軍在日本西南列島及菲律賓諸島上的基地設施建設維護經費」，他不意外川普政府有這想法，但對美國國會也開始受到川普政府影響表示關注。

李大中則認為，薛瑞福長期對台友好，他在國會發布報告主要是希望國會督促美國行政部門對台灣提供更多支持。不過目前尚無明確證據，顯示上述提議已經直接代表川普2.0政府的政策方向。

這是否會成為川普過去所提「保護費」的另一種型態，目前尚難斷言。多方動向仍在發展之中，只能讓情勢再醞釀一陣子，靜觀後續走向。

