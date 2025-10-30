2028不一定推盧秀燕？鄭麗文：還有這兩人
[NOWnews今日新聞] 國民黨準黨主席鄭麗文即將上任，面對2028大選，過去多人都認為台中市長盧秀燕是最強母雞，不過鄭麗文卻說，「恐怕不只一位」，引發議論。鄭麗文接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，除了盧秀燕，還有立法院長韓國瑜，甚至還有人提到台北市長蔣萬安，至於她自己，「我從來沒想過要選2028。」
鄭麗文說，外界討論2028總統人選時，呼聲高的不只盧秀燕，還有立法院長韓國瑜與台北市長蔣萬安，「怎麼會講到我身上？」她強調自己從未想過要參選總統。她認為，是黨主席選舉時的對手郝龍斌，將此作為選舉操作議題，但對其他候選人而言並不存在這樣的問題。
鄭麗文表示，自己是在盧秀燕確定不參選黨主席後，才決定投入選戰，黨內原本有高度共識希望盧秀燕接任主席，代表著對其未來發展的期待。不過，她也強調，國民黨內向來不只一位具聲望的總統潛在人選，韓國瑜因為身兼立法院長而無法參選黨魁，但同樣備受期待。
鄭麗文呼籲，外界不應提早為2028量身訂做或內定人選，這樣只會傷害黨的團結。她強調，參選黨主席是為了保護未來可能的總統候選人，「而不是製造困擾，現在去問誰選總統，真的沒必要。」
