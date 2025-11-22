潘孟安透露台美日關係超好！「共飲清酒、喝蘋果汁」

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

在中國因日本首相高市早苗「台灣有事」發言抵制日本水產品進口下，國民黨主席鄭麗文最近示警，指出台灣當前情勢嚴峻，如果國民黨無法從中扮演扭轉乾坤的角色，台灣「可能等不到2028年的和平選舉」。總統府祕書長潘孟安透露不同訊息，指出台美日關係良好，台美、台日還分別喝日本清酒、品嘗日本蘋果汁，關係超好。

AIT公開與總統府祕書長潘孟安、立委林楚茵聚會的照片。（圖／AIT臉書）

潘孟安21日晚間受訪指出，「昨天晚上我跟AIT谷立言處長有一場餐會，他一見面就問我，他想請我喝日本清酒，那也很充分、很熱情的展現，也充分展現了台灣、美國、日本民主的情誼，而且深厚不移、堅定不移的情感，這也是民主國家共同的默契。」

至於台日關係方面，潘孟安說「今天早上，日本駐台代表片山代表特別也來跟我洽談一些公務，那在來到之餘，我也特別請用了日本的青森蘋果汁來招待他，同時也送了我們台灣埔里的陳紹送給他，象徵台日兩國甜甜蜜蜜、越久越陳這樣的情感，所以我們大家都要一起加油。」

