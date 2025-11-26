2028中共若入主台灣 謝志偉：將會有規模更大的228

我國駐歐盟代表25日在警告，若中共入主台灣，「藍、白、綠、紅沒一個好下場」。 圖：翻攝自駐德代表處臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 中共近年來加強對台文攻武嚇，日前美國國會更曬出報告，直指2027年、2035年與2049年是中國人民解放軍犯台的時間點。國民黨主席鄭麗文20日受訪更指出，如果國民黨沒有辦法發揮關鍵作用，那無法確保2028年選舉會和平舉行，此番言論也引起熱議。對此，我國駐歐盟代表昨（25）日在警告，若中共入主台灣，「藍、白、綠、紅沒一個好下場」。

謝志偉指出，從西藏、新疆、香港及天安門事件的歷史紀錄來看，一旦中共掌握台灣政權，台灣人民將面臨嚴重威脅，「不要懷疑中共的狠毒！怎麼知道你是中國人？別人被打的時候，怎麼知道你不會被打？」他強調，歷史已證明中共一旦上岸，無論政治立場或黨派，都無人能倖免。

謝志偉同時對台灣未來的政治選擇提出警示，表示若2028歸零，那台灣就只剩下228，將會有再一次、規模更大的228。他提醒民眾應正視中共威脅，勿低估其手段與野心，以免重蹈覆轍。

