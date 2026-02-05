2028中美最大公約數！台灣解套就靠他 蔣萬安回應了

台北市長蔣萬安成了藍營新共主？媒體人吳子嘉認為，蔣萬安是個大陸和美國都能接受的政治人物，如果是他當選，台灣就可以解套了。對此蔣萬安今（5日）受訪時表示，我心裡面最大的就是台北市民，就是台灣人民，沒有要分。

吳子嘉表示，2028若是蔣萬安當選，台灣就解套了（攝自中天新聞）

吳子嘉4日在主持網路直播節目《董事長開講》中分析，蔣萬安是美國和中國大陸都可以接受的領袖人物，因為美國人相信蔣萬安不會出賣台灣，中國大陸相信蔣萬安不會搞台獨，剛剛好是最大公約數，可以說是2028最好的總統人選，若能當選，台灣就解套了。

對此蔣萬安上午出席台北國際動漫節活動，對於自己被稱為中美兩國間的最大公約數時表示，我心裡面最大的就是台北市民，就是台灣人民，沒有要分。

