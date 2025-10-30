2028共和黨誰出馬？川普首度鬆口「不會選第三任」，「范斯－魯比歐」競選組合浮現

美國總統川普（Donald Trump）29日首度承認，自己不能再角逐第三任總統，同時自嘆可惜，因為他的民調「是有史以來最高的」。

美國ABC新聞指出，儘管根據美國憲法增修條文第二十二條，任何人不得擔任總統超過兩屆，但川普過去多次提到自己可能爭取第三任期，甚至曾提他「理論上可以」以副總統身份再度參選，並表示他「很樂意」再度參選，但他認為那「太取巧」且「不合適」，因此不考慮此路線。川普在27日向記者表示：「我覺得這太狡猾了⋯⋯我覺得人民不會喜歡這樣，這不對。」

2025年10月27日。美國總統川普（Donald Trump）在空軍一號上從馬來西亞吉隆坡前往日本東京時跟記者講話。（AP）

美國眾議院議長強生（Mike Johnson）28日表示，在與川普交談後，他「看不出川普尋求第三任的可能途徑」，而川普也在搭乘空軍一號前往南韓慶州的途中告訴記者：「我現在的民調數字是我有過最高的，但根據我讀到的資料，我想我不能再參選了，所以我們看看會怎麼樣吧。」並補充：「真可惜。不過我們有很多很棒的人。」

2028「范斯－魯比歐」組合？

美國副總統范斯（JD Vance）29日在播客節目「Pod Force One with Miranda Devine」上透露，川普大約6個月前曾在白宮與他共進午餐時，提出2028年大選，將推派范斯與國務卿魯比歐（Marco Rubio）的組合。

2025年10月27日。美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）在空軍一號上與美國總統川普（Donald Trump）從馬來西亞吉隆坡前往日本東京時跟記者講話。（AP）

范斯說：「總統大概在6個月前私下提過這件事，我開玩笑地講給國務卿聽，但這一切還太早。我一直告訴大家，如果我們把事情做好，自然會水到渠成。」

在被問到川普從未明確表示誰應該領導競選組合，是否會導致與盧比歐關係緊張時，范斯表示不會，並說：「首先，不會有任何緊張關係。馬可（Marco Rubio）是我在政府中最好的朋友，我們經常一起工作。我認為我們能做出很多成就，都是因為我們能一起合作。再次強調，我覺得太擔心政治反而會影響你做好自己的工作。」

