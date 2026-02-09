「2028再選總統」傳聞延燒！蔡英文18字回應

政治中心／張予柔報導



前總統蔡英文卸任將滿兩年，外界對其退休後動向始終高度關注。近期名嘴郭正亮、蔡正元等人都猜測，認為蔡英文未來可能重返第一線、在政壇扮演更積極的角色，引發討論。不過，面對相關揣測，蔡英文私下態度始終一致，明確表達「沒有這樣的主觀想法、也沒有這樣的可能」，並多次向外界喊話，全力支持總統賴清德與現任執政團隊。









蔡英文分享健行感言被解讀為卸任後心境寫照，她重申希望外界全力支持現任政府。（圖／翻攝自IG＠tsai_ingwen）

蔡英文本月2日在臉書分享自己去苗栗「樟之細路」健行的行程，貼文中寫道「喜歡爬山的朋友都知道，沿路的風景，只有自己走過一次，才能深刻體會。但不論艱辛或美好，下山後，就只能把一切留在山裡」。這段文字被外界解讀為意味深長，也被視為她對卸任後角色的間接表態。實際上，蔡英文卸任後仍出席不少公開活動，也接見國內外來賓，過程中不乏有人提出，希望她能在政治上扮演超越「卸任總統」的角色。根據《鏡週刊》報導，蔡始終婉拒相關建議，並重申希望外界將焦點放在支持現任政府，自己則專心過好退休生活。





蔡英文分享自己卸任後常登山健行。（圖／翻攝自IG＠tsai_ingwen）





黨內人士指出，蔡英文（左）卸任後多次出訪皆獲賴清德（右）支持，相關行動被視為延續外交能量、展現與現任執政團隊的高度協調。（圖／民視新聞）

針對外界不斷放大檢視的「蔡賴關係」，黨內人士也舉出多項具體事例反駁。據了解，蔡英文卸任後已完成4次重要出訪，相關行程背後皆獲賴清德支持。以2024年首次訪歐為例，她出發前曾前往總統官邸作客，相關人士指出，賴不僅「極力鼓勵，也大力促成行程」，並指派國安會諮詢委員黃重諺隨行，盼藉由卸任元首的國際能量，替台灣外交戰線創造更高能見度。此外，去年11月蕭美琴與蔡英文先後訪歐，也被視為突破台灣長期外交框架的重要行動，不僅提升台灣在歐洲政治圈的互動層級，更展現蔡英文與現任執政團隊之間的高度協調。













