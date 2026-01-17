2028前哨戰！藍台中市長人選難產 她曝恐怖隱形代價

2026台中市長選舉，藍營挾現任市長盧秀燕施政高滿意度之勢，外界均看好能延續執政，但現在卻陷入初選紛爭。對此，台中市前觀旅局長的「大學姐」林筱淇今表示，台中市長選舉早已不是地方首長選舉，而是2028的關鍵前哨戰，任何拖延與失誤，代價就是會被選民直接而殘酷的放大。

2026台中市長選舉，藍營挾現任市長盧秀燕施政高滿意度之勢，外界均看好能延續執政。（圖取自盧秀燕臉書）

林筱淇今天（17日）在臉書發文表示，國民黨到現在還沒有敲定出2026年台中市長候選人，這件事表面看起來像是提名協調出了問題，但實際上，影響遠比想像中嚴重。因為台中這一戰，國民黨真的輸不起。這不只是一場地方首長選舉，而是一個關係到整體選戰氣勢和協調整合能力的關鍵戰場。

廣告 廣告

林筱淇指出，選戰除了怕晚起跑，也怕方向卡住。人選一直沒確定，外界看到的只會是內部在談誰跟誰、誰退不退，卻看不到國民黨市長候選人想要把台中的未來帶到哪裡去。當對手已經開始談政見、講願景，國民黨卻還停留在人事協調，久了就會被貼上猶豫、不果斷的標籤，這對選情是頗為不利的。

盧秀燕施政深受市民肯定。（圖取自盧秀燕臉書）

林筱淇進一步指出，更麻煩的是組織層面的影響。市長選戰需要議員、里長、地方系統一起助跑，但人選沒定，地方組織根本無法動。不是不想動，而是不知道該替誰出力。募款、幕僚、資源配置卡住，整個戰線變得鬆散，各自盤算，卻難以湊成一支完整的隊伍。

林筱淇強調，在台中這種幅員廣、選民結構複雜的選區，人選拖延未定的問題影響特別大。因為一旦節奏被對手掌握，後面想要追上，就會非常吃力。等到人選真的定案，國民黨還得一邊整合、一邊修補信任，同時還要對外作戰，時間和能量一定不夠用。

林筱淇認為，所以真正的問題，是國民黨能不能在關鍵時刻做出決定。一個連人選都定不下來的政黨，很難說服選民相信它有能力協調處理更複雜的問題。如果這種拖延繼續下去，選民收到的訊號會很清楚：內部都整合不好，怎麼帶領一座城市往前走。到時候就算推出條件好的人選，也得先為之前的猶豫付出許多代價，選戰自然只能被迫防守。

對國民黨來說，林筱淇建議，現在唯一能做的，就是把程序講清楚，訂出明確時程，趕快定案，接續努力把整合和分工一次到位。否則，這場國民黨本來就輸不起的台中市長選戰，很可能在真正開打之前，就已經先失分了。

林筱淇更強調，對國民黨而言2026台中市長選戰不能輸，因為影響的不只是2026，而是直接牽動到2028。台中一旦翻盤，將動搖國民黨在中台灣的整體布局，削弱區域動員與政治信心，甚至連帶大大影響2028總統大選的基本盤與氣勢。從這個角度看，台中市長選舉早已不是地方首長選舉，而是2028的關鍵前哨戰，任何拖延與失誤，代價就是會被選民直接而殘酷的放大。台中，這樣一座吸引群雄逐鹿的關鍵決勝之城，從來就不是一個可以輕易拿來試錯的地方。

延伸閱讀

1/20日迎大寒！ 專家提醒養生習俗與禁忌一次看

美軍又有動作？FAA急發「60天飛行警告」 籲中南美航班警戒

備孕半年沒消息？只吃葉酸不夠…還需輔酶Q10、鋅硒