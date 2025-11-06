2028勝選方程式？黃暐瀚點出國民黨歷史關鍵字
政治評論員黃暐瀚在最新一集《暐瀚觀點》中以「反共不統才會贏？」為題，從歷屆總統大選數據分析國民黨的勝選關鍵。他指出，1996年以來中華民國共舉行八次總統直選，國民黨僅勝出三次，分別是李登輝與馬英九兩位總統，而這三次勝選都有明確共同點——「反共」與「不統」。
黃暐瀚回顧，1996年台海飛彈危機下，李登輝以「反共反侵略」訴求成功連任，得票率高達54%。而2008年馬英九以「不統、不獨、不武」路線贏得選戰，更創下58%的史上最高得票率。他指出，馬英九當年堅決反對中共《反分裂國家法》，主張「台灣前途由台灣人民自己決定」，這種穩健中道的論述取得選民信任。
他強調，這些都是「客觀事實」，非個人主觀評斷。從李登輝到馬英九的歷史經驗顯示，「反共、不統」確實是國民黨過去能勝選的重要因素。然而面對未來2028年的總統大選，社會氛圍與兩岸局勢可能再度轉變，國民黨是否延續這套方程式或另闢新路，仍待觀察。
黃暐瀚最後表示，「趨吉避凶」是政治智慧，避戰爭、求和平，是所有台灣人民共同的期待。
