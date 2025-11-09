2028台灣變局 現在要思考

（圖／本報系資料照）

本次「和平推演」的情境設定為：2028年1月台灣總統大選由非民進黨候選人勝選。因此，與會者有機會討論民進黨失去政權後可能出現的各種局勢，以及中國與美國可能的反應。在此情境中，尤其中美會如何反應，值得更多關注。

當然，可理解賴政府希望避免這類討論，因為他希望爭取連任。這也正是為何這種準備更顯必要。即使2028年大選仍由賴清德勝出，這類討論對未來仍具有參考價值。

美國在2028年台灣總統大選前後的角色存在許多未知數。以下列出幾項：

一、川普政府是否會偏好台灣2028總統大選中的某位候選人？儘管近期有許多猜測認為賴政府與川普政府關係不佳，但筆者並不認同。目前跡象顯示，川普政府傾向支持民進黨繼續執政。若國民黨或民眾黨希望改變這一點，就必須說服川普政府，為何不該支持賴清德連任。

二、中國與台灣議題會否成為2028年美國總統大選的因素之一？雖然川普時常提到他希望在2028年11月再度參選，但美國憲法禁止第3任期。因此，民主黨與共和黨將於2028年1月起陸續舉行初選。實際上，「競選季」會更早展開，根據以往經驗，從2026年11月期中選舉結束後不久，就會有候選人宣布參選。

中國議題有可能在2027年的初選期間成為討論焦點，但最可能的原因將與美中貿易有關，而非人權、香港、台灣或南海問題。因此，台灣在這段時間內不太可能成為焦點。不過值得注意的是，在2023年共和黨初選期間，一些候選人確實曾提及台灣議題，例如拉馬斯瓦米曾說要「讓台灣每個家庭都擁有槍枝」。

此外，當民主黨與共和黨自2028年1月起陸續舉行州級初選時，候選人仍不太可能特別關注台灣議題。因此，在2028年1月至5月之間台灣總統交接期間，除非兩岸關係緊張升高，否則台灣議題不太可能成為美國政治的重要討論焦點。

三、若2028年台灣出現政黨輪替，那將發生在川普政府任期尾聲。屆時川普會否積極處理美中或美台關係？他的外交與國防顧問會否仍投入？往往在美國總統任期的最後幾個月，幕僚也在準備離任後的去向。因此，很難預測屆時他們對台灣議題的關注程度。若川普政府在任期最後階段對台灣事務不太積極，這是否會讓中國大陸趁機對台施加軍事壓力，或迫使台灣當選總統與其談「和平協議」？

總結來說，這場「和平推演」顯示：若2028年台灣總統大選由非民進黨候選人勝出，後續會有許多未知數，其中一大未知數是中國大陸的反應，但同樣重要的，是美國會如何回應。台灣人民現在就應該開始思考這些問題。（作者為全球美國僑會台灣代表處主任）