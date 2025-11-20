2028大局恐改寫？吳子嘉震撼評估藍白合走向

▲國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌高峰會談日前登場，雙方強調2026推出最強人選。（圖／記者林調遜攝，2025.11.19）

[NOWnews今日新聞] 2026地方選舉布局動起來，民眾黨主席黃國昌、國民黨主席鄭麗文首次峰會日前落幕，但卻未深入提及怎麼合？未來合作方向廣受矚目。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨（20）日表示，明年2月就會知道民眾黨前主席柯文哲能不能選總統，這個是重大變化。

吳子嘉昨在《董事長開講》中指出，如果明年2月，柯文哲判刑10年以上，就不能選總統，2028年民眾黨那張總統入場券，就有可能成為黃國昌拿來談判的東西，這個是變數；如果柯文哲能選總統，又是一個變數。

廣告 廣告

所以，吳子嘉認為，藍白合關鍵的問題在於，柯文哲、黃國昌2人之中能不能選總統的條件，這件事最重要。

吳子嘉也狠批，總統賴清德看起來也不太會做什麼大壞事，讓他混一混就算了，2028他是選不上了。藍白合在縣市長選戰，這一次不重要，但是在2028年非常重要。因為議員本身是多席次選舉，是排序的，所以藍白合跟議員選舉關係不大；因為民眾黨議員大部分是空氣票，沒有組織票，藍軍只有在雙北，空氣票就重要了，但是離開雙北以後，不需要空氣票，組織票反而比較重要。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

2026超級選區熱起來！郭正亮曝民進黨高雄這人「低調卻最強」

新北選戰驚現「傳話羅生門」？蘇巧慧否認！黃國昌揭過程

鄭黃會後火花不斷！他狠比「君悅之亂」暗指這人最怕成小丑