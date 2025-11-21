2028年不一定是盧秀燕？鄭麗文這麼說

▲國民黨主席鄭麗文上任後，最大任務就是2026年選舉，以及2028年帶領國民黨重返執政。（圖／2025.11.19，林調遜攝）

[NOWnews今日新聞] 國民黨主席鄭麗文上任後，最大任務就是2026年選舉，以及2028年帶領國民黨重返執政，不過外界原本認為國民黨2028唯一人選是台中市長盧秀燕，但鄭麗文卻說，「2028國民黨人選不只一個」，對此鄭麗文澄清，此話主要是為了避免特定人選過早成為攻擊對象。她強調自己扮演的角色是「鋪路的人」，任務是替黨內的總統候選人打造完整舞台，而非爭取成為主角，她自己並沒有要參選

鄭麗文近日接受中時新聞網《政經向前衝》專訪，她指出，國民黨近期支持度上升3.9個百分點，若藍白合作，合計支持度將比綠營高近10個百分點，顯示民眾期待在野力量整合。不過她也提醒，只要形成「三腳督」，勝負仍存高度變數，因此藍白都明白「團結」是基本前提。她強調，在野若再分裂，只會讓民進黨維持優勢。

談到2026地方首長選舉，鄭麗文表示，國民黨提名將以協調為優先，若協調失敗，就依照雙方同意的公平初選機制決定人選。她承諾不會有黑箱、量身訂做或不透明的安排，所有程序都必須公開，讓黨內參選者能在清楚規則下競爭，避免引發內部矛盾，確保整體戰力。

至於2028總統大選，她曾提到盧秀燕、立法院長韓國瑜與台北市長蔣萬安都可能成為黨內人選。鄭麗文說，點名多位政治人物是為了分散外界壓力，避免過早讓箭靶集中在單一人身上。她重申國民黨沒有內定安排，黨中央將維持中立，確保所有可能參選者都能在公平條件下展現實力，並在適當時機推出最具勝算的人。

對於黨主席與未來候選人是否會磨合，鄭麗文認為不存在問題。她把自己的任務定位為「把功課做足」，包括政策論述、人才培養及戰鬥團隊布局，確保候選人一出場就能立即投入選戰。當被問到若她聲量太高如何處理，她笑說現在不是討論她的時候。她形容自己是鋪紅毯的人，只要路鋪好，國民黨的明星自然會走上舞台。

