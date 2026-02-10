2028年奧運棒球參賽方式出爐 台灣取得門票2路徑一次看

6支參賽隊伍如何產生？

即將於2028年7月登場的洛杉磯奧運，是繼2020年東京奧運後，再度設置男子棒球與女子壘球項目。世界棒壘球總會（WBSC）9日公布參賽辦法，棒、壘球項目皆僅有6隊能取得參賽資格，其中棒球項目參賽隊伍產生方式包含地主國保障名額、2026世界棒球經典賽、2027年世界棒球12強賽，以及6取1最終資格賽等。

地主國保障名額

由於本次奧運舉辦地點為洛杉磯，因此作為地主的美國無須參與任何賽事，即可直接獲得棒球項目參賽資格。

2026世界棒球經典賽

根據WBSC規劃，今（2026）年3月5日至17日登場的世界棒球經典賽（WBC），排名最高的2支美洲球隊（不含已取得門票的美國），將可取得洛杉磯奧運參賽資格，這也是美洲國家在棒球項目取得參賽資格的唯一途徑。

廣告 廣告

而本屆WBC除了美國以外，其餘參賽的美洲球隊有波多黎各、委內瑞拉、古巴、墨西哥、多明尼加等國。

2027世界棒球12強

2027年舉行的世界棒球12強賽，雖然參賽隊伍將擴增至16隊，但WBSC現階段仍將該賽事稱為12強。

本次賽事釋出的2張奧運門票，分別為亞洲球隊排名最高者，以及歐洲或大洋洲排名最高者。

亞洲名額預期將由日本、台灣、南韓等國爭奪；歐洲或大洋洲名額則有荷蘭、澳洲、義大利等國角逐。

6取1最終資格賽

除了WBC與世界12強兩項國際大型賽事外，本屆奧運棒球最後一張門票產生方式，將於2028年3月前舉辦6取一最終資格賽，參賽的6支隊伍包含最新一屆亞錦賽排名最高、且尚未取得門票（以下皆同）的2支隊伍、歐洲錦標賽排名最高2隊、非洲錦標賽排名最高1隊，以及大洋洲錦標賽排名最高1隊。

台灣可以如何取得門票？

依據WBSC公布的規則，台灣若想在棒球項目取得2028奧運門票方法共有2種途徑，其一是在明年登場的世界12強賽事比下日本、南韓，成為亞洲排名最高球隊，即可直接取得奧運門票。

即使在12強賽事失利，台灣仍有機會先在亞錦賽中取得6取1最終資格賽門票，與其餘5國爭奪最後一席奧運參賽資格，屆時主要對手預期將是同樣未能在12強取得門票的另一支亞洲球隊。



