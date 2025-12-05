2028年廚餘零焚化 堆肥、生質能翻數倍 一張圖看懂廚餘去化路徑

政府宣布2027年全面禁止廚餘養豬。在轉型期間，明（2026）年1月將為期一年開放事業廚餘餵豬，家戶廚餘則禁止。環境部提出未來三年廚餘去化路徑圖，規劃生質能、黑水虻處理量能翻三倍，堆肥增加近九成，2028年達成廚餘再利用量能充足。

政府宣布2027年全面禁止廚餘養豬，廚餘去化成為難題。攝影：陳昭宏

廚餘仍面臨焚化 2028年再處理全面到位

行政院昨（4）日宣布2027年全面禁止廚餘養豬，現在的廚餘養豬場若在落日前仍要使用廚餘，須在今（2025）年底前經聯合檢查、獲地方政府同意。此外，這些豬戶僅可使用事業廚餘、動物性廢渣及畜禽屠宰下腳料，並落實廚餘蒸煮規範，設立即時監控系統，載運廚餘車輛裝設GPS等措施。

環境部於今（5）日召開記者會說明，全國每日平均廚餘產生量為2115噸，事業廚餘餵豬約可去化約731噸，再利用量能僅1100噸，因此明年仍有284噸廚餘需焚化、掩埋。預計2028年再利用設施全面到位後，才不再需要焚化、掩埋。

環境管理署副署長林左祥表示，面對廚餘焚化過渡期，環境部11月訂出「公有大型垃圾焚化廠辦理廚餘進廠作業指引」供地方於依循；並徵詢專家意見，加強督導縣市廚餘瀝水、混拌均勻、穩定投料、爐溫控制及排放監控。

他稱，台灣焚化爐多設在未強制要求廚餘分類的年代，當時設計已考慮「垃圾含有廚餘」這項因素。

至於哪些縣市的焚化壓力較大？環境部長彭啓明接受媒體聯訪時說，台中、新北、台北的廚餘占焚化量較高，分別有10%、6～7%、8～9%。各縣市規劃擴充去化設施，如台北推動堆肥、厭氧發酵，台南、高雄則以生質能為主，環境部也將將協助廚餘的區域調度。

家戶廚餘清運不受影響

廚餘禁餵後，一般家戶廚餘不受影響，仍由清潔隊收運，住宅大樓則從養豬戶改由乙級清運業者收廚餘，有額外成本。事實上，清運業者除了住宅大樓，還要負擔全面禁餵後的其他事業廚餘，量能是否足夠？環境部次長沈志修表示，「（乙級清運業者）如果認為有市場，他們自然會增加清運量能。」

生、熟廚餘分類不受影響。攝影：陳昭宏

生、熟廚餘分類方式也沒有改變，各縣市因地制宜。沈志修表示，同樣是厭氧發酵設施，桃園生質能中心可同時處理生、熟廚餘，進廠前不用分開；台中外埔廠則只收生廚餘，就要先分出來。又如黑水虻，蟲體只吃生廚餘適合做成飼料，吃熟廚餘可榨油做成生質燃料，廚餘進場前如何分類，端視末端再利用方式而定。

三年後廚餘去化主力靠堆肥、生質能 有何優勢和挑戰？

根據環境部規劃三年後的廚餘去化量能，生質能、黑水虻翻三倍，堆肥增加近九成。以占比來看，2029年堆肥達54.4%、生質能36.2%、黑水虻僅有9.4%。

廚餘去化主力為何「押寶」堆肥及生質能？沈志修解釋，堆肥本就是廚餘再利用較常選擇的方式之一，若能控管味道，民眾反彈不大；生質能則是未來趨勢，台南、高雄、南投已經在規劃或招標生質能廠。他進一步解釋，垃圾處理是地方自治範圍，估算量能也是依地方回報的設施計畫，逐步堆疊統計出來。

植物廢渣未來仍然可以餵豬。攝影：陳昭宏

不過，根據《上下游》揭露的政策簡報，全台多處厭氧消化設施也被「點名」，納入未來擴增的生質能量能。包含預計明年建置發電設施的台北迪化污水處理廠、永豐餘多處紙廠、龜山污水處理廠，以及各地畜牧場共消化等。一名生質能業界專家向《環境資訊中心》透露，餵豬的熟廚餘含高鹽分、高油脂，上述消化槽都不是設計來處理熟廚餘，就算是生廚餘也難以分解。永豐餘近年接手新北市廚餘共消化計畫，就只能接受「打成漿的生廚餘」。

該名專家指出，政府不該在完全沒有準備的情況下，將處理廚餘的責任強壓在生質能業者。廚餘必須經過「預處理」，例如破碎、篩選或是漿化，才能投入厭氧消化。此外，考量各設施原本的工作項目，能混入的廚餘量及需要的預處理工序都不同，背後衍生的成本與財務試算也是一大難題。

他建議由政府啟動專收廚餘的生質能計畫，或利用閒置的厭氧消化設施（如八里污水廠）協助處理。長遠則建立「沼液沼渣」去化管道，打造完整廚餘循環系統，讓發電與堆肥的不同環節，都能妥善利用。

廚餘處理費用漲 市場行情飆每公噸8000元

政府宣布禁止廚餘養豬政策後，廚餘處理費用大幅攀升。看守台灣協會秘書長謝和霖指出，過去堆肥每公噸處理費約1000～2000元、高速發酵約3000元，市場行情現已升至5000～8000元。即便未來地方的再利用量能都到位，若處理費仍比焚化成本每公斤2.5元來得高，廚餘仍有可能被業者直接送至焚化爐，或發生惡意棄置的狀況。

沈志修回應，有些再利用設施建置需要時間，地方可能難免以焚化因應廚餘問題，這方面環境部並未明令禁止，他強調，焚化廚餘只是「應變措施」，政策上仍以再利用為優先。

不過，謝和霖指出，看守台灣協會以台北市垃圾採樣分析資料，每人每日廚餘產生量0.2公斤計算，推估全台約2300萬人每日產生4600噸廚餘，並非環境部推估的每日平均2115噸。即便是目前路徑圖中的2029年再利用設施量能，也不夠處理。

在地方清潔隊人力及經費不足、民眾習慣未改變下，生活中有大半廚餘被混進一般垃圾、最終進了焚化爐。要讓焚化爐「真的不再燒廚餘」，恐怕還有許多問題待解。

環團：應推廣黑水虻小型分散處理

謝和霖還建議，環境部應與教育部合作，減少校園剩食，並在校內引進簡易黑水虻設施。

全台廚餘有18%來自學校營養午餐。彭啓明日前接受聯訪時表示：「我們過去平均是2100噸（廚餘），但是發生豬瘟之後降到1700多噸，大家會開始省了，那現在裡面大概有300噸是學校的廚餘。」

謝和霖指出，與其興建大型、集中式、用地難取得的去化設施，政府應該思考如何在社區、學校等公共場域推動分散式的處理，例如鼓勵校園建立小型黑水虻處理場，不僅紓解學校及鄰近社區的廚餘壓力，還能多一個「環境教育教室」。

黑水虻近年話題性十足，環境部規劃三年內量能成長三倍，但占整體廚餘處理量能僅9.4%。長期推廣黑水虻養殖的專家林信仁認為，政府對黑水虻的認識有限，自然會被排在次要角色；加上廚餘處理這塊本就有既有業者分配，黑水虻產業要「殺出重圍」並不容易。

林信仁感嘆，非洲豬瘟是台灣建立黑水虻產業發展的重要契機，黑水虻可以協助去化熟廚餘，熟廚餘油份多，雖然可能出現「板結」現象，影響養殖槽空氣流通，但可用木屑粉等腐料吸附油脂，或學習國外先行執行廚餘脫油；熟廚餘的高鹽分則對黑水虻影響不大。

沈志修回應表示，黑水虻確實極具潛力、也有再利用價值，但現況量能不多，難以成為未來主力，且蟲體是否可作為家禽、畜類、水產類飼料，農業部也曾表達過擔憂。