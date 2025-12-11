2028年重啟核三有望？核安會主委指「這幾點」滿足有機會

核安會主任委員陳明真今（11）日赴立法院教育及文化委員會報告業務概況並備詢。（圖片來源／國會頻道）

環境部長彭啓明日前公開表示，希望核能安全委員會（下稱核安會）在核電廠再運轉審查上「負起更多責任」，引發外界關注核二、核三廠延役爭議如何納入環境風險考量。

核安會主任委員陳明真今（11）日赴立法院教育及文化委員會報告業務概況並備詢，會前受訪時強調，輻射對環境影響的評估本來就是核安會的職責，核安會會對此「負起全部責任」，但是否啟動環境影響評估，依法應由台電向環境部提出申請與協商。

另外，被立委問及2028年到底核三重啟運轉到底有無機會，他回應，視台電提送的調查與技術報告是否完整、審查意見是否回復快速或需補件，以及核安會現場視察時，是否發現有關鍵設備需要汰換或改善，若都一切順利「 那當然是有可能（2028年重啟核三）」。

重啟環評要不要做？陳明真：依法由台電向環境部評估

針對彭啓明昨（10）日指出，現行環評法並未要求核電廠重啟必須經過環評程序，但環境部仍希望核安會在審查時涵蓋更多環境因素，扛起更多責任一事。

陳明真回應，核安會是核能安全的管制機構，對核安與輻射風險一直都非常重視，輻射對環境的影響、地質調查等本來就屬於核安會審查範圍，「這部分我們會負起全部責任」。

媒體也問及是否感覺環境部「管太多」，與核安會職權重疊，陳明真笑言，他沒有這樣的感覺，核安會與環境部之間會就相關議題持續協商、分工，安全與環境並重。

至於社會關切的「核電重啟要不要做環評」，他表示，依照現行制度，是由台電就具體計畫向環境部提出評估需求與相關申請，之後核安會則在自身職權下，就安全與輻射影響進行專業審查，兩機關各有角色。

他也重申，未來在核電廠再運轉個案審查時，核安會會把周邊環境條件、輻射可能影響、事故情境推估等納入整體評估，必要時會要求台電補充調查或提出改善措施，再據以作成審查結論。

這番說法可說是在環境部「點名」之後，核安會對外釋出的權責說明與回應。

2028年重啟核三有望？陳明真指「這幾點」滿足有機會

依經濟部規劃，核二、核三廠再運轉（延役）計畫預計於明年3月送交核安會審查，立委指出，經濟部說國外經驗1年半，甚至5年之久，至於美國則是18個月，核三今年5月才除役，到底有無可能2028年正式運轉？

陳明真表示，審查時程牽涉多項變數，很難現在就給出確定日期；隨後便指出幾點須滿足，就有可能2028年核三正式重啟運轉。

他指出，首先要視台電提送的調查與技術報告是否完整，審查意見是否回復快速，若在審查過程中發現資料不足，需退回補件，來回往返就會拉長時間；第二，核安會進行現場視察時，若沒有發現大問題，同時也發現有關鍵設備需要汰換或改善，「 那當然是有可能（2028年重啟核三）」。

審查時程「很難給日程」，延役20年安全為優先

陳明真指出，延役申請一旦獲准，時程長達20年，核安會最重要的任務不是去「趕某個時間點」，而是要確保機組在未來20年都能符合安全標準穩定運轉，這也是為何審查過程必須嚴謹，不能為了時程壓力而放鬆要求。

陳明真並強調，未來在審查核二、核三廠再運轉計畫時，核安會會依國內法規與國際核能安全規範，對台電提出的設備現況評估、壽期管理、耐震與防災設計、事故管理等項目逐一檢視。

若相關條件未達標準，核安會有權要求業者改善甚至不予通過，藉此向社會傳達「安全優先」的立場。

在「非核家園」目標與電力穩定供應壓力拉扯下，核二、核三重啟及是否納入環評，勢必成為未來朝野攻防焦點。

但整體而言，核安會已對外表明：輻射風險由自己負責，環境整體評估則須由台電依程序向環境部提出，相關審查則會在安全底線之上再談時程。

(原始連結)





