2028是否藍白合？吳子嘉爆明年2月將有重大變化

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日舉行主席高峰會談，圓滿落幕。但是2028總統大選有沒有可能繼續合作，備受關注。媒體人吳子嘉表示，明年2月就會知道民眾黨前主席柯文哲能不能選總統，這個是重大變化。

有網友20日在《董事長開講》網路直播節目中問到，於公於私，2028藍白都非合不可，你怎麼看？吳子嘉回應表示，明年2月就知道柯文哲能不能選總統，這個是重大變化。如果明年2月，柯文哲判刑10年以上，就不能選總統。2028年民眾黨那張總統入場券，就有可能成為黃國昌拿來談判的東西，這個是變數；柯文哲能選總統又是一個變數。所以藍白合關鍵的問題在於，柯文哲、黃國昌兩人之中能不能選總統的條件，這件事最重要。

吳子嘉認為，總統賴清德每天在吹牛，這個也好。因為他去挺日本，跑去喝味噌湯、吃壽司，這種總統看起來也不太會做什麼大壞事，讓他混一混就算了，2028他是選不上了。

針對藍白合，吳子嘉更指出，藍白合在縣市長選戰，這一次不重要，但是在2028年非常重要。因為議員本身是多席次選舉，是排序的，所以藍白合跟議員選舉關係不大；因為民眾黨議員大部分是空氣票，沒有組織票，藍軍只有在雙北，空氣票就重要了，但是離開雙北以後，不需要空氣票，組織票反而比較重要。

