2028有意再選總統？柯文哲：2026先過去再說

[Newtalk新聞] 民眾黨創黨主席柯文哲官司言詞辯論結束後，近期動作頻頻，上周出席黃國昌新北造勢活動後，本周六預計要到嘉義幫張啓楷站台。由於在黃國昌新北活動的現場，舞台一側掛著「台灣我顧」布條，上面還印著柯文哲的頭像，引發柯文哲有意選2028總統的聯想，但柯文哲今（2日）表示，「你講2028，我跟你講，還是那句話，2026先過去再說」。

柯文哲今天一早和現任黨主席黃國昌等人召開「新年新氣象 眾人作夥拚」記者會，接著拜會國民黨團和民進黨團總召柯建銘，他在記者會中回答媒體提問時，做了以上表示。

柯文哲說，做為民眾黨的重要人物，在選舉上義不容辭。明、後兩天會到嘉義，在最困難的時代推出最好人才，「我認為，以張啓楷的學經歷和立法院的表現，當嘉義市長是最好的選擇，毫無懸念」，民眾黨有需要他輔選的地方，當然會去。

至於上周幫黃國昌造勢活動站台時，舞台一側寫著「台灣我顧」的應援布條，被聯想是否仍對2028選總統有想法？柯文哲說，「你講2028，我跟你講，還是那句話，2026先過去再說，先把2026該做的事情做好，再來想以後」。

