2028有蔡賴之爭2.0？前幕僚喊「太會編故事」曝她真實動向

國民黨前立委蔡正元近日指出，前總統蔡英文雖卸任仍維持影響力，甚至不排除在2028年再度出馬，屆時恐上演「蔡英文對賴清德2.0」局面。對此，蔡英文前幕僚范綱皓回應，「2028一定會有蔡賴之爭2.0」的說法「太會編故事」，現在就讓蔡爬山、讀喜歡的書，滑脆跟年輕人互動。

蔡正元27日在政論節目《中天辣晚報》表示，蔡英文雖已卸任，仍可藉由帶領民進黨維持影響力，甚至不排除在2028年再度出馬，與總統賴清德進行黨內初選，屆時恐上演「蔡英文對賴清德2.0」的局面。至於民進黨立院黨團總召柯建銘的角色，蔡正元形容，在民進黨內要找到能勝任總召的人並不容易，總召不僅要掌握所有法案內容，還得協調立委間大小事，極為細膩。

范綱皓昨（29）日在Threads發文表示，蔡英文「現在『動作頻頻』、2028一定會有蔡賴之爭2.0」的說法，真的是太會編故事，以自己對蔡的了解，其對權力的慾望不是如國民黨想得那樣，之所以活躍在社群，是蔡關心年輕人和台灣。他指出，蔡英文已經在很多場合，甚至大罷免之後，都表態要大家支持賴政府與行政團隊，「團結台灣」就是她身為卸任總統最大的期待，「想見縫插針的人，恐怕會失望」。

范綱皓也直言，還有傳聞說蔡英文會選台北市長、擔任行政院長「真的也別鬧了」，以卸任總統的身分，蔡能夠為台灣做的事情還非常多，現在就讓她爬山、讀喜歡的書，滑Threads跟年輕人互動就好。

