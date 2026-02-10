2028洛杉磯奧運棒球參賽資格公開！ 中華隊拚12強或6搶1資格賽

世界棒壘球總會今（10）天公布2028年洛杉磯奧運棒壘球參賽資格，其中棒球項目維持6隊制，扣除地主隊美國外，其餘5席得透過三大賽事選出。而中華隊要爭取參賽機會，包含2027年11月舉辦的世界12強棒球賽中，必須搶下 「亞洲最佳」席次，或是在2028年的最終資格賽再度爭搶奧運門票。

扣除地主隊美國！ 3大國際賽選出五隊參賽

中華隊積極備戰三月登場的世界棒球經典賽，而國際賽事緊接而來，如今2028年洛杉磯奧運棒球項目的參賽資格也正式公布，一共有6席參賽資格，扣除地主美國隊外，剩下5席必須透過3大國際賽選出五隊參賽！其中2席門票是透過今年3月登場的世界棒球經典賽，由排名最佳的2支美洲球隊搶下。

而與中華隊有關的賽事，是2027年舉行的世界12強棒球賽，亞洲和歐洲／大洋洲名次最高的隊伍分別獲得一席資格。其中中華隊在上一屆12強賽奪冠，目前位居世界第2的排名，因此無需參與資格賽，將以衛冕軍的身分爭取連霸或亞洲最佳，取得奧運參賽門票。

台灣僅有2賽事能取得參賽機會。圖／翻攝自X@WBSC

台灣僅2賽事能獲參賽機會 球評：一定要贏日韓

假使前面的賽事都沒有取得機會的國家，最後一張奧運門票可得把握2028年3月舉行的最終資格賽，會從亞錦賽、歐錦賽、非錦賽、大洋洲錦標賽的賽事六搶一，爭取最後一席參賽資格。

有球評點出，這種賽制其實競爭很激烈，台灣一定要贏日本跟韓國，才有機會入圍，奧運棒球項目每隊員限額24人，考驗教練團的調度智慧，中華隊肩負不能輸的壓力，在強敵環伺下，力拚登上奧運棒球賽事殿堂。

